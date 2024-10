La Policía de Bolivia no encuentra a la supuesta víctima de Evo Morales ni a su madre: no descartan que estén fuera del país

Una persona sostiene un letrero en la Fiscalía de Tarija donde Evo Morales debía presentarse a declarar por la investigación que lo acusa de trata y estupro, el 10 de octubre de 2024. REUTERS/Claudia Morales

La Policía boliviana busca a la madre de la menor de edad que habría sido embarazada por Evo Morales en 2015, a quien se investiga por el delito de trata de personas. Sin embargo, no lograron dar con su paradero ni el de la víctima, y no se descarta que ambas hayan salido del país.

José Luis Zenteno, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia, informó que ninguna de las dos mujeres fue encontrada y anunció que difundirán afiches para dar con su paradero. Según la autoridad policial, posiblemente ambas estén en Argentina, por la proximidad geográfica con la localidad boliviana de Yacuiba, donde presuntamente radicaban.

La madre de la víctima está siendo investigada por supuestamente haber entregado a su hija a cambio de obtener beneficios políticos y cargos públicos cuando el líder cocalero era presidente del país. Junto a ella es investigada también el padre de joven, quien brindó su declaración ante la comisión de fiscales que lleva el caso y fue detenido de manera preventiva por cuatro meses en la cárcel de Morros Blancos en la ciudad de Tarija.

El padre de la víctima en su declaración confirmó que su hija fue madre pero no sabe a qué edad y que se enteró “por lo que la gente a veces hablaba”, debido a que él perdió contacto con sus hijas tras separarse de la madre de ellas cuando eran pequeñas. Consultado sobre si tiene conocimiento de quién es el progenitor de su nieta, respondió: “Claro porque es su hija de Evo Morales (…), yo me enteré, no estoy acostumbrado a problemas”. Luego, en relación la vinculación de su hija con el expresidente manifestó “no sé nada”.

Parte de la declaración del padre de la víctima de estupro ante la comisión de fiscales que investiga el caso. Foto: Prensa local

La denuncia de este caso fue interpuesta durante la gestión de Jeanine Añez (2019-2020) pero no prosperó. Tras el regreso del Movimiento Al Socialismo fue rechazada por falta de pruebas. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2024, la Fiscalía Departamental de Tarija abrió el caso a raíz de la existencia de una partida de nacimiento en la que Evo Morales aparece como el padre de una niña nacida en 2016, cuya madre tenía 15 años al momento de la concepción.

El expresidente es investigado por los delitos de estupro y trata de personas, y debía presentarse a declarar el 10 de octubre en la Fiscalía de Tarija pero no asistió. En su lugar llegó un abogado para presentar un memorial y justificar la ausencia del líder cocalero por supuestas irregularidades en el proceso y falta de garantías.

Ante su inasistencia, la fiscal que lleva el caso anunció que lo que corresponde es emitir un mandamiento de aprehensión. Sin embargo, casi una semana después de la cita a la que Morales no acudió, no se conoce públicamente que exista una orden de captura.

Seguidores de Evo Morales han instalado desde el lunes bloqueos en carreteras que conectan al departamento de Cochabamba con otras regiones del país y condicionan el diálogo con el Gobierno y la suspensión de los piquetes a una serie de acciones, entre las que se incluye la suspensión de los procesos judiciales que enfrenta el jefe del MAS.

People walk through a roadblock set by supporters of Bolivia's former President Evo Morales to protest the government of President Luis Arce, in Parotani, Bolivia October 15, 2024. REUTERS/Patricia Pinto

El equipo jurídico de Morales ha informado que en las últimas semanas se han abierto ocho procesos en su contra en lo que consideran una campaña de lawfare que responde a los intereses del Gobierno de Luis Arce para anularlo políticamente.