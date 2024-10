El ex encargado de prensa de la selección uruguaya ganó el juicio por maltrato y autoritarismo

El ex encargado de prensa de la AUF junto a Óscar Tabárez, entrenador entre 2006 y 2022 (@matiasfaral)

Acompañando a la selección uruguaya como encargado de prensa, Matías Faral vivió de cerca los grandes éxitos del equipo en el Mundial de Sudáfrica 2010 o la Copa América de 2011. Cuando Óscar Tabárez comenzó a dirigir a la celeste, necesitaba a alguien que no haya trabajado en los medios que le coordinara el vínculo con los periodistas y le sugirieron su nombre. El Maestro aceptó y Faral estuvo en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hasta abril de 2023, cuando fue despedido por estar “sobrecalificado”.

Su salida motivó que Faral demande a la AUF por “malos tratos” y “autoritarismo” de otros jefes. Si bien tenía cargo de jefe, nunca tuvo una remuneración como la que se le pagaba a otros funcionarios de la institución que estaban en el mismo rango. “En varias oportunidades, a lo largo de los años, reclamé que se me ajustara mi posición al cargo de jefe con el salario correspondiente. Siempre me dijeron que lo iban a hacer, pero lo iban postergando. Nunca se llevó a cabo”, dice la demanda.

En 2015, compartió tareas con Marcos Méndez. Este empleado de la AUF se “jactaba de ser funcionario ‘político’” y, según Faral, trataba de “abarcar las tareas y responsabilidades” que él tenía que desarrollar. El funcionario despedido lo acusa de mal tratarlo tanto a él como a otros empleados de la institución. “Esos malos tratos tenían el cometido de suplir la falta de preparación técnica con autoritarismo. Esa falta de preparación fue palmaria y trajo grandes perjuicios a la AUF”, agrega el texto.

El delantero Luis Suárez y el ex encargado de prensa de la AUF Matías Faral (@matiasfaral)

Méndez dejó la AUF en 2017, pero regresó en 2019 cuando Ignacio Alonoso asumió como presidente de la asociación. Andrea Lanfranco ingresó también como parte del Comité Ejecutivo.

“En mis años de trabajo en la asociación, mantuve diferencias fundamentalmente desde el punto de vista humano con las señoras Díaz y Lanfranco, quienes basándose en el poder que les daban sus cargos, destrataban, menospreciaban, amenazaban y perseguían a funcionarios con todos prepotentes y demostración innecesarias de sus jerarquías”, relata Faral en la denuncia.

La Justicia uruguaya comprobó que efectivamente se dieron “situaciones de hostigamiento” desde el año 2019, informó Montevideo Portal. La sentencia enumera que a Faral se le negaron los recursos para poder desempeñar sus funciones, que no hubo respuestas a sus planteamientos para mejorar el funcionamiento del área y se le negó información necesaria para el desarrollo de sus funciones.

El ex capitán de la Selección Uruguaya Diego Godín en una conferencia junto al encargado de prensa de la Selección Uruguaya Matías Faral (@matiasfaral)

El monto por el que se sentenció a la asociación asciende a 4.044.516 pesos uruguayos más un 20% por rubros salariales y perjuicios y 10% más por concepto de multa legal. La cifra final se acerca a los 6 millones de pesos uruguayos, unos USD 146.000.

Tras el fallo de la Justicia, Faral se expresó en la red social X. “Agradecer, levantar la cabeza y seguir siempre por el mismo camino”, escribió el funcionario.

“Luego de casi un año y medio de mi salida de la AUF, me siento aliviado. Se cerró el juicio y se firmó un acuerdo de confidencialidad. Puedo dar vuelta la página y seguir adelante, pero antes necesito agradecer”, escribió.

El mensaje de Matías Faral, ex encargado de prensa de la selección uruguaya, tras haberle ganado un juicio laboral a la AUF (@matiasfaral)

Faral contó que vivió meses “difíciles, de mucha amargura e impotencia” y aseguró que su familia fue un “pilar fundamental para poder sobrellevar” la situación. Mencionó especialmente a sus padres, sus hermanos, su esposa y sus dos hijos, “injustos receptores directos de momentos muy tristes”.

“A muchas personas que siempre estuvieron pendientes, que me ayudaron en este tipo y, sobre todo, a aquellos que no me dejaron solo, que mostraron empatía, valentía y estuvieron presentes cuando yo más necesité. Gracias a tanta gente que se alegró y se comunicó conmigo hace unos días, también ayuda sentirse querido, valorado y respetado”, escribió.

Tras dejar el cargo de jefe de prensa de la AUF, Faral trabajó de manera independiente con Luis Suárez, cuando regresó para jugar en Nacional, y con el ex capitán de Uruguay Diego Godín.