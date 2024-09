El Centro Simon Wiesenthal denunció que el Congreso de Chile “glorificará el terrorismo de Hamas”

El Congreso Nacional, Valparaíso (Chile) (EFE/ Elvis González)

El Centro Simon Wiesenthal denunció este miércoles que el parlamento chileno “glorificará el terrorismo de Hamas” tras el anuncio del evento “Un año de genocidio, 76 años de sufrimiento”, que se celebrará el próximo 9 de octubre en el Salón de Honor del Congreso de Chile y que está organizado por los presidentes de los grupos de amistad chileno-palestino del Senado y de la Cámara de Diputados.

La reconocida institución acusó a las autoridades de dicha comunidad de públicamente adherir a la narrativa del grupo terrorista Hamas. Además, señaló, se sirven del Poder Legislativo chileno para conmemorar la masacre del 7 de octubre en Israel, en la que 1.200 civiles fueron masacrados por la organización apoyada por Irán.

“Además de la ya condenable postura del Poder Ejecutivo de Chile, el Congreso se hace eco del mensaje terrorista de Hamas al sostener que Israel es el causante de todos los males de Medio Oriente afirmando que el sufrimiento del Pueblo Palestino se remonta a los 76 años de existencia del Estado Judío. Solo les queda cruzar el límite que Hamas exterioriza proponiendo desde su Carta Fundacional la aniquilación de todos los judíos del mundo, incluyendo los ciudadanos chilenos”, dijo Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina.

Este miércoles, el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante el evento World Leaders Forum de la Universidad de Columbia en Nueva York, fue consultado sobre el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. El mandatario chileno abordó una postura crítica tanto hacia las acciones de los milicianos islámicos como hacia la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza.

“Tengo la convicción de que Hamas es una organización terrorista y condeno de manera inequívoca, y sin ningún matiz, los atentados, asesinatos, violaciones, crueldades realizados por Hamas el 7 de octubre del año pasado”, declaró el mandatario. “Tampoco tengo ninguna duda en que la comunidad internacional tiene que exigir la liberación de todos los rehenes que están hoy día en manos de Hamas. Y por lo tanto, empatizo con todas las familias que han perdido seres queridos en esto”, aseveró.

La invitación denunciada por el Centro Simon Wiesenthal

Y añadió: “Creo que el dolor de una persona de Israel, de Palestina, de Malawi, de Chile o de Sri Lanka valen lo mismo porque somos todos seres humanos. Entonces yo me niego y me rebelo ante quienes pretenden que elijamos entre el terrorismo de Hamas y el genocidio que Israel está realizando en Palestina. Me niego a elegir entre esos dos. No podemos tener que elegir entre barbaries”.

Por otra parte, la comunidad judía chilena expresó su descontento con el presidente Boric tras su encuentro con el presidente palestino Mahmud Abbas en el marco de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. A través de un comunicado, criticaron al mandatario y le pidieron que interceda por la liberación de los rehenes retenidos por Hamas.

“Nos preocupa que el presidente Gabriel Boric, quien se ha presentado como un defensor de la paz y de los derechos humanos, se reúna en privado con Mahmud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, cuyo gobierno apoya y premia abiertamente el terrorismo”, señalaron en el documento.

“Mientras el Gobierno de Chile supuestamente condena cualquier forma de violencia, decide sentarse a conversar con un líder que, apenas meses después de la masacre perpetrada por Hamas en Israel el 7 de octubre pasado, firmara un acuerdo con esta misma organización”, señalaron.