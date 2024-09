Ecuador: apagones de hasta once horas no consecutivas por la sequía

Los apagones impactan directamente el horario laboral. (REUTERS/Karen Toro)

Los ecuatorianos despertaron este 23 de septiembre con la noticia de que enfrentarán apagones de hasta once horas diarias a lo largo de esta semana, repartidos en tres cortes de luz al día en todo el país. El gobierno de Daniel Noboa atribuyó esta medida a la severa sequía que afecta a Ecuador. Sin embargo, sus críticos han cuestionado la falta de previsión de las autoridades, argumentando que la crisis energética ya era evidente cuando asumieron el poder y que los apagones no son una novedad. Desde la semana pasada el gobierno ha intentado posicionar la narrativa de que la crisis no es energética, sino hídrica.

En Quito, por ejemplo, hay sectores que tendrán apagones de 06h00 a 10h00, de 14h00 a 19h00 y de 22h00 a 00h00, esto significa que habrá luz durante cuatro horas en el horario laboral.

“Siento decir a la ciudadanía que esto es necesario y urgente”, dijo la ministra de Ambiente y presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), Inés Manzano en Ecuavisa. La secretaria de Estado explicó que su visita a la centra hidroeléctrica Mazar, en la provincia de Azuay al sur del país, impulsó la decisión de adelantar los racionamientos. El nivel del embalse de la represa Mazar ha descendido a una cota de 2.116,4 metros, es decir, la altura del agua en el embalse se encuentra a 2.116,4 metros sobre el nivel del mar. Este descenso se debe a la falta de lluvias, lo que ha reducido el volumen de agua almacenada. Tras las lluvias de este domingo, el nivel incrementó a 2.116,6 metros. Esta central forma parte del sistema de generación hidroeléctrica Paute Integral, uno de los más importantes del país.

Una fotografía de la central de Mazar el 17 de septiembre de 2024. (REUTERS/Karen Toro)

La ministra Manzano asumió la responsabilidad por la poca previsión para anunciar los racionamientos: “Voy a pedir las disculpas públicas por haber entregado tan tarde la información”, dijo.

Pese a los apagones programados, en varias ciudades se reporta que aún no se ha cortado el suministro eléctrico.

Al momento hay 20 provincias en alerta roja por la sequía. En estas jurisdicciones no solo hay cortes eléctricos sino desabastecimiento de agua potable y para riego, según informó en Teleamazonas, Jorge Carrillo, secretario de Riesgos y Emergencias de Ecuador: “En algunas zonas del país también ya hay racionamientos de agua potable”, confirmó y ante la consulta de la entrevistadora Carrillo indicó que en algún momento las 24 provincias del país podrían estar en alerta roja.

Por su parte, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, reconoció en la misma televisora que es “duro” para los ecuatorianos “no tener luz, no tener agua”. Torres aceptó que esto podría generar un desgaste político para el presidente Noboa, que busca elegirse para un periodo completo en 2025 y que, durante esta semana de apagones, no está en el país pues atiende una agenda oficial en los Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas. (REUTERS/David Dee Delgado)

Infobae consultó a la Presidencia de la República si han contemplado la posibilidad de cortes de agua a escala nacional ante la crisis. La respuesta fue que “la dotación de agua es responsabilidad de los GADS (muncipios). En cualquier emergencia ellos deben garantizar la entrega mediante sus planes de acción”.

Pese a la versión oficial acerca de las medidas para afrontar la sequía, varios expertos energéticos, desde finales de julio, ya adelantaron la necesidad de los racionamientos. El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, indicó que: “No (habrá apagones). Si las cosas se mantienen como estamos trabajando y la hidrología como tenemos estudiado nos apoya, no tiene que haber apagones”. Esto fue dicho por Wong el 9 de septiembre, en una entrevista en Teleamazonas.

La semana pasada, Noboa decretó que el Estado asumirá el costo total de las planillas eléctricas de los hogares durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025, siempre y cuando el consumo no sobrepase los 180kw/h. Esta medida beneficiará a unos 3,5 millones de familias en todo el país, según estimaciones del gobierno. Una familia ecuatoriana consume en promedio entre 150 y 250 kilovatios hora (KWh) mensuales dependiendo de la zona en la que se encuentre. El consumo tiende a ser considerablemente más bajo en las áreas rurales.