Tensión en Bolvia: activistas de Arce y sindicatos obreros presionan a la Asamblea para que apruebe créditos internacionales

La vigilia al hemiciclo se instaló luego de una "Marcha por la Democracia" encabezada por la Central Obrera Boliviana, afín al Gobierno de Luis Arce, el 10 de septiembre de 2024. (Photo by JORGE BERNAL / AFP)

Los senadores y diputados de Bolivia legislan este jueves bajo amenaza de los seguidores del Gobierno, quienes instalaron una vigilia en la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de créditos internacionales que ayuden a paliar la crisis económica que enfrenta el país.

Este miércoles estaba programada una sesión de la Cámara de Senadores, pero se decidió cambiar la sede a la localidad de Uyuni, en Potosí, ante la amenaza que en días pasados hizo el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de tomar el hemiciclo. Entre tanto, los diputados instalaron la sesión en medio de la vigilia a la Asamblea, pese a que varios consideraban que no hay garantías.

El Comando Departamental de la Policía de La Paz informó que dispuso de una cantidad significativa de efectivos policiales para resguardar el edificio y la integridad de los legisladores. La vigilia se instaló el martes luego de una “macha por la democracia”, que fue protagonizada por seguidores del Gobierno encabezados por la COB.

El orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados consigna siete puntos, dos de los cuales son proyectos de ley para autorizar el desembolso de créditos externos por una suma total de 140 millones de dólares.

LA PAZ (BOLIVIA), 10/09/2024. Sectores sociales afines al Gobierno de Luis Arce liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), marcharon hasta la sede del Legislativo en La Paz y la rodearon para exigir la aprobación de créditos externos, como reclama el Ejecutivo. EFE/ Luis Gandarillas

El punto 4 de la convocatoria indica que se analizará el “proyecto de Ley 449/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo 5865/OC-BO para el programa de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable”. Fue suscrito el 23 de mayo de 2024 entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 40 millones de dólares.

El punto 5 se trata del “Proyecto de Ley 450/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo Bol38/2024 para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, fase II”. El contrato fue suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por 100 millones de dólares.

“No vamos a aprobar nada, se tiene que priorizar las iniciativas que tienen que ver con abrogar las leyes incendiarias”, manifestó al inicio de la sesión la diputada Samantha Nogales. “Esta sesión debería estar dedicada exclusivamente a los incendios forestales, lastimosamente el Gobierno lo único que hace es politizar, y todos los masistas son cómplices”, agregó.

Consultada por Infobae, la diputada Luciana Campero indicó que, hasta la publicación de esta nota, no se habían registrado incidentes con los manifestantes y que la oposición estaba intentando modificar el orden del día y tratar otras normativas.

Dos mujeres se enfrentan en la puerta de la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de la disputa del partido de Gobierno, luego de una marcha encabezada por la Central Obrera Boliviana. 10 de septiembre de 2024. REUTERS/Claudia Morales

Créditos externos

Los dos proyectos de ley de aprobación de créditos internacionales que se pusieron en la agenda de hoy, no son los únicos que el Gobierno espera.

Según informó el presidente Luis Arce, se trata de doce créditos que suman 1.076.760.000 dólares. En un mensaje a la nación, el presidente calificó la falta de tratamiento de estas leyes como un “bloqueo” y “boicot” a su gestión, y manifestó que es una de las causas de la falta de dólares en el país.

Legisladores del evismo y la oposición consideran que no se puede aprobar créditos hasta que no se explique el manejo y destino de los recursos. “No vamos a aprobar leyes económicas si el presidente no rinde cuentas, no le explica al pueblo boliviano y a los representantes del pueblo qué destino han tenido estos recursos, cómo se están utilizando, dónde se están utilizando. Por ello debemos señalar de forma firme y clara: no nos van a obligar a levantar la mano”, manifestó el diputado Renán Cabezas.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dando una explicación sobre la crisis económica que enfrenta Bolivia el 8 de septiembre de 2024. Foto: Facebook Luis Arce

Desde hace más de un año que Bolivia atraviesa una crisis económica marcada principalmente por la escasez de dólares que ha derivado en el desabastecimiento periódico de combustible, el mismo que es subsidiado por el Estado y que representa uno de los mayores gastos públicos.