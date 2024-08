El canciller venezolano tildó a Gabriel Boric de “sumiso peón del imperialismo” por sus críticas al régimen de Nicolás Maduro

Yván Gil acusó a Boric de ser “una pieza comprada por EE.UU”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, retrucó fuertemente los dichos del presidente chileno Gabriel Boric, quien aseguró que “estamos frente a una dictadura que falsea elecciones”, tras la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que dio por ganador a Maduro.

“He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”, sostuvo el jefe de Estado chileno.

Mediante una publicación en su cuenta de Telegram, el canciller venezolano apuntó su artillería al mandatario chileno, acusándolo de ser “una pieza comprada por EE.UU”.

“Los pueblos del mundo comprueban hoy lo que Chile notó hace tiempo: Boric es una pieza comprada por los EE.UU, cobarde y arrastrada a intereses que nada tienen que ver con los anhelos de los pueblos de Nuestra América”, posteó.

“¡Cuanta falta hace en Chile un Salvador Allende! Hoy Boric pasa de ser el hazme reír de un continente, al más sumiso peón del imperialismo norteamericano”, fustigó.

“El mismo que ordenó estrangular a la economía de Chile para luego imponer a sangre y fuego la dictadura de Pinochet e instalar un régimen económico neoliberal, que aún hoy somete a los trabajadores bajo la mirada cómplice de su gobierno”, prosiguió.

Finalmente, Gil calificó a Boric de “ridículo sirviente, no merece ningún insulto, sino la lástima que se le reserva a los que están destinados a ser algo peor que la nada”.

Boric endurece su postura

La noche de este jueves, Boric endureció su postura y en entrevista con Red Araucanía de TVN, señaló que “esa no es la izquierda que a mí me representa”, al referirse al régimen de Maduro, al que no dudó en calificar de “dictadura”.

“La crisis venezolana nos afecta profundamente”, aseguró, en directa referencia al masivo éxodo de venezolanos causado por el “mal manejo que el régimen de Maduro, una dictadura sin lugar a dudas, ha tenido”.

“Hoy día no tengo ninguna duda que se han robado la elección”, sostuvo tajante, según consignó Cooperativa.

“Cuando se identifica a la izquierda continental con lo que está sucediendo en Venezuela, nos hace muy mal a todos. Nadie con convicciones democráticas puede defender lo que está pasando en Venezuela”, remató el mandatario,

María Corina Machado agradeció a Boric

Por su parte, María Corina Machado también se refirió a las declaraciones del Boric a través de su cuenta de X.

“Muchas gracias, Presidente Boric. Pretenden desconocer la Soberanía Popular y la verdad, pero no podrán”, escribió Machado, quien acusó al TSJ venezolano de buscar eximir al Consejo Nacional Electoral (CNE) de su obligación constitucional.

Machado sostuvo que “ya es demasiado tarde” y que “todo el mundo sabe cuál es la verdad” acerca de las fraudulentas elecciones que dieron a Nicolás Maduro como ganador.

La líder opositora recordó que “el TSJ no presentó ni un solo acta ni un solo número de las mesas de votación”, prueba irrefutable de que hubo manos negras que intervinieron en el proceso eleccionario.

María Corina Machado recalcó finalmente que “haremos respetar la voluntad de los venezolanos. Contamos con usted”, refiriéndose al presidente chileno.

Tensión internacional

Todo este intercambio de dimes y diretes se da en el marco de una creciente tensión internacional. Esta jornada, 11 países americanos - Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay -, rechazaron la convalidación hecha por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para un nuevo mandato de Nicolas Maduro hasta 2031, y exigieron que se lleve a cabo una auditoría independiente de los votos.