Chile: 18 extranjeros fueron arrestados después de atacar brutalmente a carabineros en un control de documentación

Un policía fue herido y los involucrados en el ataque serán expulsados del país a la brevedad.

Durante la jornada de este jueves se viralizaron en redes sociales una serie de videos que muestran la salvaje agresión que sufrió una patrulla de tres carabineros, mientras se encontraba realizando controles de drogas e identidad en el concurrido Persa Bío Bío, ubicado en el histórico barrio Franklin de Santiago.

Todo comenzó cuando los policías conminaron a un grupo de alrededor de diez extranjeros que se encontraba en la esquina de calle Placer con San Francisco a mostrar sus documentos de identidad. Uno de ellos se negó a ser fiscalizado, por lo que fue detenido por los uniformados.

Sin embargo, según es posible apreciar en las imágenes, la banda comenzó a agredir con golpes de puño y patadas a los Carabineros a fin de liberar al detenido, y ahí se armó una gresca descomunal. Otra patrulla llegó entonces rápidamente en auxilio de los tres policías acorralados, justo en el momento en que uno de los atacantes lanza una piedra de considerables proporciones a uno de los uniformados.

Ello obligó a uno de los efectivos policiales a sacar su arma y apuntar en diversas direcciones para repeler el ataque, ante el nerviosismo de locatarios y la gran cantidad de transeúntes que a esa hora pasaban por el lugar.

De acuerdo a información entregada preliminarmente por Carabineros a BíoBíoChile, el hecho ocurrió alrededor de las 15:40 horas, cuando los motoristas fiscalizaron a un individuo de nacionalidad colombiana, quien “se ofuscó ante el control y comenzó a agredir a los funcionarios policiales para intentar escapar. En ese momento llegaron otros diez individuos, logrando reducir a uno de ellos, permitiendo detener a dos sujetos en total por maltrato de obra a Carabineros de servicio y amenazas de muerte”.

“En paralelo y a pocos metros, se fiscalizó a un segundo sujeto que estaba bajo la influencia del alcohol, quien se negó a identificarse y atacó con un golpe a uno de los carabineros. Por tal motivo fue detenido”, señalaron desde Carabineros.

Gobierno pidió expulsión

Horas más tarde se supo que finalmente 18 personas fueron detenidas por este hecho, buena parte de ellas extranjeros con situación irregular en Chile. El teniente coronel Cristian Ramírez, informó que los policías “no mantienen lesiones visibles, sin embargo, el carabinero que recibió el golpe en el rostro mantiene lesiones allí y está siendo atendido en el Hospital de Carabineros”, según consignó Cooperativa.

La alcadesa de Santiago, Irací Hassler, condenó “el accionar cobarde contra Carabineros” a través de sus redes sociales y aseguró que “hemos impulsado la recuperación del espacio público y continuaremos en esa línea”.

“Nuestro agradecimiento a la labor diaria que ejercen nuestras policías, junto al municipio, para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas”, agregó la edil.

Este viernes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue más allá y pidió expulsar a los individuos acusados de atacar directamente a los policías, también desde su cuenta de X.

“En Chile no vamos tolerar la agresión a nuestras policías”, señaló la autoridad en su cuenta de X, corroborando que ya había dado la orden de “iniciar la expulsión de los agresores. No permitiremos que vengan a alterar nuestra convivencia pacífica”.

Horas más tarde, Monsalve agregó que “son imágenes violentas, no son parte de nuestra tradición, de nuestra cultura; por lo tanto, creo que eso es lo que violenta a los chilenos, porque no es parte de lo que estamos acostumbrados”.

“Yo he hablado con Carabineros en la mañana, hay dos personas detenidas de nacionalidad colombiana y en situación irregular. He pedido que, en lo posible, se identifique al resto de los participantes, y he instruido utilizar esta facultad extraordinaria, que hoy está radicada en la Subsecretaría, que es la expulsión por razones de seguridad interior del país”, remató.