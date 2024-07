El dramático relato del hombre que quedó incrustado en el avión del vuelo Madrid-Montevideo por una severa turbulencia

Un hombre quedó incrustado en el cielorraso del avión durante el accidente por fuertes turbulencias

(Desde Montevideo, Uruguay) - La imagen de un hombre incrustado en el techo de un avión de Air Europa fue una de las más representativas del accidente que tuvo la nave cuando volaba de Madrid a Montevideo. Las fuertes turbulencias que atravesó el vuelo provocaron que debiera hacer un aterrizaje de emergencia en Brasil, donde fueron atendidos los pasajeros heridos. Los restantes regresaron en la mañana siguiente a Montevideo.

Al llegar, el hombre que se hizo viral dijo estar “feliz por haber arribado” y contó cómo vivió el vuelo. “Suponemos que fue un pozo de aire porque el avión cayó un rato en picada y después se enderezó (…) Yo rompí el cielorraso y toda la cañería que estaba adentro”, relató al noticiero Subrayado de Canal 10. El viajero quedó por encima de las valijas y contó que se colgó hasta que lo ayudaron a bajar.

El pasajero de Air Europa que se hizo viral por quedar incrustado en el techo del avión en plena turbulencia (Captura Subrayado/Canal 10)

El pasajero dijo que pensó “de todo” mientras el avión estaba en caída y aseguró que se le pasó “un mundo por la cabeza en 20 segundos”. El hombre viajó junto a su esposa, quien estaba “muy dolorida” y “golpeada” por el incidente. Los pasajeros fueron revisados en Natal y pudieron regresar a Uruguay.

El accidentado se quejó de que la compañía no informó “nada” mientras estaba transcurriendo el incidente. “Nunca dijeron nada. Yo pienso que todo duró 30 segundos y fue horrible”, recordó. Cuando logró bajar, su esposa y otras dos personas estaban lesionadas en el pasillo y las estaban ayudando con las heridas.

Vuelo de Air Europa es desviado a Brasil tras turbulencias

El hombre dijo que no le queda ningún miedo con los aviones después de haber sufrido este accidente. “Son cosas que pasan”, aseguró.

Las fotografías y los videos difundidos en las redes sociales mostraban a varios pasajeros recibiendo atención por sus heridas, incluida una mujer que tenía cuello ortopédico. Además, varios asientos y el techo del avión sufrieron daños considerables. El vuelo transcurría con normalidad hasta que en un momento, en medio del Océano Atlántico y a una hora de Sudamérica, el piloto comunicó que iban a entrar en zonas de turbulencias. Le pidió a los pasajeros que se colocaran los cinturones y permanecieran sentados. En una primera instancia las turbulencias fueron leves, pero de un momento a otro el avión cayó y todos los pasajeros se elevaron, según el relato de los pasajeros.

Después del aterrizaje, Air Europa lamentó lo sucedido y se disculpó por las “molestias ocasionadas”. “Esperamos una pronta recuperación de los pasajeros. Informaremos de cualquier otro dato relevante. Estamos a disposición para cualquier consulta”, expresó la compañía a través de las redes sociales.

Un hombre rompió el cielorraso y las cañerías del avión al quedar incrustado

Los uruguayos más golpeados fueron atendidos en hospitales de la zona y, hasta ahora, quedan solo seis pasajeros internados.

Mientras, los que ya llegaron a Uruguay evalúan iniciar una demanda contra la aerolínea. Una de las pasajeras contó a Montevideo Portal que se creó un grupo de WhatsApp en el que están acumulando todo el material para iniciar la demanda contra Air Europa y que tengan “algún tipo de compensación”.

Un Boeing de Air Europa aterrizó de emergencia en Brasil por turbulencias que dejaron heridos

“Más allá de que los accidentes pueden llegar a pasar y puede ser que la turbulencia no haya aparecido en el radar, el tema fue todo el después, que fue muy mal manejado: desde que empezó a caer el avión hasta que nos subimos al avión de Recife a Uruguay”, cuestionó una de las demandantes.

La falta de comunicación oficial hacia es uno de los reclamos que se le hará a la aerolínea, ya que no hubo avisos durante el accidente pero tampoco en las horas posteriores. La comunicación por la red social X no fue suficiente. “Al principio entrabas a Twitter y veías que en Air Europa que decía que la gente estaba siendo asistida, que le estaban buscando una solución, que quizás era verdad, pero lo increíble era que no había nadie ahí para decirnos: ‘Vamos a hacer esto, esto y esto’”, expresó la pasajera.