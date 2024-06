Fin de la tarifa de luz congelada en Chile: subirá más de 50% en julio

El Gobierno implementó un subsidio para los hogares más vulnerables.

(Desde Santiago, Chile) Dicen que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y eso ya lo saben los chilenos que desde julio verán subir la cuenta de la electricidad en más de un 50%, luego que, producto del estallido social en 2019 y la pandemia, el Estado congelara las tarifas eléctricas por cinco años, lo que originó una deuda con las empresas generadoras de unos US$ 6 mil millones.⁣

En ese periodo el Congreso aprobó diversas leyes de estabilización que fijaron límites de endeudamiento, los que sin embargo fueron superados rápidamente por factores como la inflación producto de la pandemia, los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia y el alza del tipo de cambio.

Debido a este difícil escenario, el Gobierno de Gabriel Boric buscó fórmulas que permitieran estabilizar las tarifas de hogares vulnerables y, sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Finalmente, la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que cuenta con un subsidio para más de un millón de hogares chilenos, fue aprobada en abril de este año en el Congreso Nacional con el apoyo transversal de oficialismo y oposición.

Alza de un 57%

Según un estudio del mes de junio del Banco Central, durante los próximos 12 meses habrá un incremento promedio del 57% en las cuenta de la luz de los hogares chilenos. En el caso de las empresas, se espera un aumento del 39% en el primer año.

Así las cosas, un cliente normal que hoy paga $59.274 (USD 64), pagará $77.380 (USD 83) por el mismo consumo en julio y más de $83.000 (USD 90) en octubre, según un estudio consignado por Ex-Ante.

Por otra parte, un cliente comercial de una zona rural que hoy paga $1.000.000 (USD 1,073), pasará a pagar hasta $1.900.000 (USD 2,039) por el mismo consumo en octubre de este año, dependiendo de la comuna en que se encuentre.

El Banco Central ya advirtió que el descongelamiento de las tarifas eléctricas impactará en la inflación, lo que llevará a que recién en la primera parte de 2026 se logre llegar a la meta del 3%.

Subsidio eléctrico: cómo postular

Este lunes, el Gobierno lanzó el subsidio contemplado en la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, el que le permitirá a los hogares vulnerables acceder a un descuento en su boleta de electricidad. La iniciativa está dirigida a 1,5 millones de hogares, lo que es equivalente a 3 millones de personas en todo el país.

Para postular, los jefes de familia deben pertenecer al tramo de 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH). Tendrán prioridad aquellos núcleos familiares con un integrante sujeto de cuidados (niños/as y adolescentes, personas con discapacidad o personas con dependencia funcional), un integrante identificado como persona cuidadora o un adulto/a mayor.

Eso si, quienes postulen deberán tener al día el pago de su cuenta de la luz. En caso de morosidad, deberán repactar la deuda o tramitar un convenio de pago con la empresa que corresponda según la región.

La postulación será semestral en el sitio www.subsidioelectrico.cl y la primera convocatoria comienza el lunes 1 de julio de 2024 a las 00:00 y termina domingo 14 de julio a las 23:59 horas.

Cabe destacar que este beneficio se entregará de manera semestral y para mantener el beneficio en los semestres siguientes, se abrirán nuevas convocatorias en las cuales las personas deberán repostular, cumpliendo con los requisitos exigidos más arriba. Las fechas de repostulación serán informadas oportunamente.