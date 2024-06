La ex esposa del ex asambleísta correísta refugiado en Venezuela negó haber sido extorsionada por la fiscal de Ecuador

En exclusiva para Infobae, Jiménez aseguró que leyó un texto enviado por Aleaga cuando este fue señalado por no pagar las pensiones alimenticias para su hijo, en el 2021.

El ex asambleísta ecuatoriano Ronny Aleaga, prófugo de la justicia y refugiado en Venezuela, publicó un video de su ex esposa y madre de su hijo, Carolina Jiménez y aseguró que la mujer ha sido “extorsionada” por la Fiscal General, Diana Salazar. Se trata de un capítulo más en la polémica que protagonizan: Jiménez ha denunciado públicamente que Aleaga retiene desde enero de este año a su hijo, de 12 años, en Caracas, esto pese a que Jiménez –que tiene la custodia del menor– viajó a ese país para que su hijo retornara al hogar materno.

En exclusiva para Infobae, Jiménez desmintió a Ronny Aleaga y contó que ese video fue sacado de contexto pues ella lo grabó “hace años” cuando Aleaga fue señalado en la Asamblea Nacional como deudor de las pensiones alimenticias para su hijo. Jiménez contó que tras los pedidos de Aleaga “en nombre de su hijo”, ella accedió a grabar el video en cuestión, pero nunca se publicó porque los asesores del ex asambleísta prófugo indicaron que la grabación no servía porque se notaba que ella estaba leyendo: “Era un escrito que el me dio para que yo lo leyera”.

La publicación que hizo Ronny Aleaga con un video sacado de contexto, según relató su ex esposa

Según los registros del Legislativo revisados por este medio, el 12 de octubre de 2021 la ex asambleísta Bella Jiménez dijo que se debía pedir explicaciones al Consejo Nacional Electoral de cómo Aleaga inscribió su candidatura si debía dichas pensiones.

La mujer, que saltó a la luz pública por denunciar que Aleaga la había secuestrado junto al niño en Caracas, enfatizó en que Aleaga “no puede decir que me está extorsionando la fiscal porque yo no tengo ningún contacto con la fiscal Diana Salazar. Yo no tengo ningún contacto con la señora”, aseguró Jiménez.

Jiménez teme que Aleaga, quien tendría sus dispositivos móviles en Venezuela, intente manipular la información y contenidos que están en su teléfono o computadora portátil. Además, dijo que desde el 26 de mayo no tiene comunicación con su hijo, que aún sigue retenido en Venezuela.

“Mamá, no demores tanto”

El hijo de Carolina Jiménez viajó a Venezuela en diciembre de 2023 para pasar las vacaciones con su padre, Ronny Aleaga. Aunque el permiso otorgado por Jiménez para que su hijo saliera del país ya expiró, Aleaga ha impedido que el menor regrese a Ecuador, supuestamente con el apoyo del régimen del dictador Nicolás Maduro, según relató la madre. Tras varios intentos fallidos de recuperar a su hijo en Venezuela y luego de un operativo para detenerlos, Jiménez se vio obligada a regresar sola a Ecuador.

En exclusiva para Infobae, Carolina Jiménez contó cómo fue el primer contacto que tuvo con su hijo de 12 años que está retenido en Venezuela por su ex esposo, el ex legislador correísta y prófugo de la justicia, Ronny Aleaga.

El 27 de mayo, en conversación con Infobae, Jiménez relató los maltratos que sufrió por parte de las autoridades venezolanas, cómo fue la primera comunicación que tuvo con su hijo y cómo ha sido el trato con los funcionarios ecuatorianos a cargo de su caso. La mujer teme por su vida y por la de su niño, pues considera que Aleaga, uno de los 52 procesados por el caso Metástasis, es peligroso para ellos porque aún mantiene “nexos” que podrían hacerles daños.

Jiménez aseguró a Infobae que Aleaga la vigilaba en Venezuela y está convencida de que él conocía “todos sus movimientos,” posiblemente debido a filtraciones desde el consulado ecuatoriano en Caracas. La mujer también sospecha que, incluso desde Ecuador, hay filtraciones provenientes de la Cancillería y la Fiscalía.

La mujer pidió a las autoridades del Ecuador que la asistan en el retorno de su hijo. Jiménez dijo el 18 de junio que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores están en contacto con ella para buscar soluciones que le permitan a su hijo retornar al país. El hijo de Jiménez, por no poder regresar desde Caracas, no asiste a clases y la mujer aseguró que debe estar al cuidado de los padres de Aleaga, a quienes calificó como “cómplices” de retenerlo. Esto porque reiteró que Aleaga siempre ha sido un padre ausente: “No sé por qué ahora quiere parecer el súper papá, si quien se ha fajado por el cuidado del niño he sido yo”, aseguró. La madre espera poder rencontrarse con su hijo antes de agosto, cuando el menor cumplirá 13 años.