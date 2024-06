Verónica Abad profundiza el enfrentamiento con Daniel Noboa: “La Asamblea debe pronunciarse ante una dictadura”

Sobre la ruptura política con el presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad indicó que en política se habla de adversarios, pero no de enemigos.

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, divide su jornada entre las funciones que le delegó el presidente Daniel Noboa –ser embajadora en Israel–, reestructurar administrativamente la Vicepresidencia –algo que también dispuso el Ejecutivo– y denunciar lo que ella ha calificado como lawfare, una persecución que inició con la ruptura política entre ambos y que ahora se ha materializado en la negativa del gobierno de que Abad reemplace a Noboa mientras este realiza la campaña electoral con el propósito de elegirse para un periodo completo en 2025.

En una entrevista con Infobae, Abad reveló que fue Noboa quien le propuso ser su binomio en las elecciones generales extraordinarias de 2023. La vicepresidenta ha asegurado que los funcionarios gubernamentales que actúan como voceros de Noboa pretenden instalar un discurso de odio en su contra y que actúan “por fuera de la ley”. Además, ha llamado a la Legislatura a pronunciarse frente a una dictadura y totalitarismo, que es como mira las acciones que emprende el Jefe de Estado en su contra.

En ese escenario, Abad aclaró no ser enemiga de Noboa y explicó que en política se habla de “adversarios”. La vicepresidenta dijo temer por su vida. De llegar a la Presidencia, por encargo de Noboa, aseguró que revisará algunas decisiones pero sobre todo a los funcionarios, incluido el gabinete ministerial.

A pesar de los conflictos actuales, Verónica Abad aseguró que está dispuesta a dialogar con el presidente Daniel Noboa y se declaró víctima de lawfare.

—El Gobierno ha enviado una consulta a la Procuraduría del Estado sobre la posibilidad de encargar o no la Presidencia, en el momento en el que el Presidente decida elegirse. La consulta la han hecho con base en el Código de la Democracia. ¿Considera que esta acción es parte de la persecución que usted ha denunciado?

—La Constitución, sin duda alguna, es la norma suprema y la que debe prevalecer sobre cualquier otra ley o código que exista en el país. En este sentido, el artículo 11, numeral 9 de la Constitución establece que el deber más alto del Estado, representado en este caso por el presidente, consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Este es el punto de partida para entender que buscar otras salidas que violen y vulneren la norma suprema no es aceptable.

—En el caso de que la Procuraduría emita una consulta favorable al presidente en este tema, ¿usted ha considerado elevar esta consulta ante la Corte Constitucional?

—Los mecanismos correspondientes están disponibles en caso de que se necesiten, y los analistas serios de Ecuador, así como los constitucionalistas, los han señalado. Los constitucionalistas, cuya profesión implica la capacidad de debatir, han destacado en este debate ciudadano que cualquier intento de vulnerar la norma suprema equivale a un golpe de Estado, como han afirmado varios medios de comunicación. Si esto ocurriera, no habría forma de justificarlo, y reitero que el Estado de Derecho debe actuar. Esto implica la intervención de la Asamblea, como parte del Poder Legislativo, y de la justicia, que también es un poder independiente, precisamente para equilibrar cualquier abuso de poder que pudiera gestarse en este caso.

Sobre la ruptura política con el presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad indicó que en política se habla de adversarios, pero no de enemigos.

—¿A título personal usted lo haría?

—A título personal, me corresponde en este momento tomar las acciones correspondientes ante la violencia política a la que he sido sometida.

El 3 de junio, Paola Cabezas, legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana (afín a Rafael Correa), presentó una solicitud para mocionar un exhorto a Daniel Noboa para que encargue la Presidencia a Verónica Abad. La vicepresidenta ha sido calificada como una mujer de derecha y contraria al correísmo. Cuando se hizo pública la ruptura política entre Noboa y Abad, la vicepresidenta se opuso públicamente a la alianza legislativa entre el partido oficialista y el correísmo. Sin embargo, tras la solicitud de Cabezas, la coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, escribió en X: “Con el llamado de la asambleísta Paola Cabezas para exigir que Verónica Abad ocupe el cargo de presidenta, queda en evidencia a quien respalda el correísmo”.

La vicepresidenta de Ecuador aseguró que los voceros y ministros del gobierno son una “estructura que actúa fuera de la ley” y dijo que tomará acciones frente al “delito de odio” que comenten en su contra.

—¿Le sorprendió el pedido de la Revolución Ciudadana? ¿Esto ha sido tomado por el oficialismo como que hay allí algún tipo de alianza o de pacto?

—Alianzas y pactos no existen. Recordemos al pueblo ecuatoriano que yo salí siendo muy clara del Ecuador ante el pacto que sí hizo el presidente (con el partido de Rafael Correa) algo que no estaba en nuestros planes y en nuestro proyecto político, por lo tanto en mi proyecto político no está dar indulto a nadie, porque eso no propusimos. Un binomio no propuso eso. Eso es clarísimo como para hoy tener pactos o alianzas. Esto se trata de hacer respetar, a través de la institución delegada para obviamente denunciar un abuso de poder ante una dictadura, ante un totalitarismo en un país, sin duda alguna, es la Asamblea Nacional.

—Acaba de responder que la Asamblea Nacional debe pronunciarse “ante una dictadura o un totalitarismo”. ¿Considera que estamos viviendo ese momento o que nos estamos conduciendo hacia ello con las acciones que el presidente Noboa está tomando en este caso en específico?

—Lo han dejado clarísimo, a través de su viceministro, el señor Esteban Torres, en sus declaraciones, que son abiertas y claras, de atentar a la democracia del país. Él lo dijo.

Abad se refiere a las declaraciones que Torres brindó hace una semana ante la prensa donde dijo que sería “nefasto” que la vicepresidencia reemplace a Noboa y dijo que si el presidente debe encargar su cargo, podría hacerlo a un ministro.

—En el momento en que decidieron ser binomio, ¿él (Daniel Noboa) o alguien de su equipo se contactó con usted o con alguien de su equipo? ¿Fue una coincidencia? ¿Se conocían desde antes?

—Él (Daniel Noboa) fue personalmente quien me llamó para hacerme la propuesta para el tema de binomio.

—¿Cómo ha sido para usted ejercer estas funciones que le han designado en medio de este conflicto político?

—Es muy exigente debido a la diferencia horaria entre los dos países. Tengo jornadas bastante agobiantes porque tengo que estar despierta para Ecuador, considerando el horario diferencial. Quiero hacer una aclaración para el pueblo latinoamericano: mi encargo como embajadora no elimina mi función de vicepresidenta de la República, mandato otorgado por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Quiero aclarar que me estoy dirigiendo a ustedes como vicepresidenta del país para poder hablar de esta función. A través de Cancillería, en tres ocasiones he sido literalmente enviada a callar mediante un documento que me prohíbe expresar el trabajo que se realiza ni referirme al trabajo en Israel, porque ellos lo gestionarán. El trabajo que se ha hecho en Israel día a día es buscar los canales de comunicación con sus diferentes autoridades, entidades e instituciones para hacerlo de manera ordenada. Lo que Ecuador busca ante el conflicto, obviamente, es mediar, buscar la paz y encontrar las mejores soluciones.

—¿Usted tiene comunicación directa con, por ejemplo, la canciller o con algún miembro del gabinete ministerial o las comunicaciones que le realizan son a través de terceros?

—En muchos casos, delegan a terceros cuando me envían Quipux, que es el documento legal con el que se comunican conmigo. Por ejemplo, lo hace el viceministro de la Cancillería, y no he tenido comunicación directa con la canciller, salvo en un par de ocasiones con temas administrativos. Yo llamé a la canciller directamente para una reunión con otra persona, en este caso el viceministro de Trabajo, para hablar del tema de reestructuración (de la Vicepresidencia)... No tengo un asistente aquí, ni personas que me puedan ayudar con la traducción en un país que maneja el hebreo, por ejemplo. Estas son reuniones que yo he convocado para que se puedan movilizar y agilizar los temas, pero hasta el día de hoy, no ha habido avances.

—Algunos analistas que están a favor de la postura del presidente Daniel Noboa la han calificado como “conspiradora a sueldo”. Los voceros del gobierno han dicho que es enemiga del gobierno, que es desleal y que debería estar agradecida por las funciones que le han encargado. Incluso una vocera del gobierno ha cuestionado su accionar como madre. ¿Qué opinión le merecen estas expresiones? ¿Por qué cree que existe este discurso que la tacha de enemiga del Ejecutivo?

—Es clarísimo lo que ellos hacen, es decir, es una estructura que actúa fuera de la ley. Es totalmente claro todos los ataques que he tenido. La señora Irene Vélez habla de que tengo escándalos de corrupción. Yo le pregunto a ella nuevamente: ¿cuáles escándalos de corrupción se ha tenido? Es decir, dañan la moral de las personas porque se les ocurre... No obstante el delito de odio en ellos es claro, es evidente y sobre las normas y las leyes que nos dan para poder denunciar, lo haremos.

—El presidente Daniel Noboa ha dicho que él es “un pésimo enemigo”. ¿Cree que este pensamiento trasciende a este conflicto? ¿Cree que el presidente Noboa la considera a usted una enemiga o usted lo considera un enemigo?

—En política tenemos adversarios, como es el señor (Rafael) Correa, como es la señora María Paula Romo, como son los jefes de las diferentes bancadas porque somos distintos de eso se trata la democracia... Si nosotros nos salimos de esa visión de hacer política, estamos cayendo en lo personal y es claro y evidente lo que han hecho conmigo. Cuando pierdes la bandera de lo que es realmente la política, lo llevas a un término de enemigos y empiezas a tener acciones contra no solo una persona, así con su familia. Esto aparte del egocentrismo, aparte del autoritarismo que demuestra esto, estás usando instrumentos como es la institucionalidad del país para poder manipular justicia, para poder manipular los diferentes organismos.

—¿El presidente sería su adversario?

—Si él lo dice así, debería serlo; pero él lo ha dicho lo contrario, lo que usted me acaba de decir.

—¿Estaría usted dispuesta, después de todos estos episodios, a conversar con el presidente Daniel Noboa? ¿Cuáles serían sus condiciones para que ese diálogo exista?

—Todo tengo para hablar de un lawfare como lo denuncié desde un inicio, es decir, el poder estatal sobre una persona y eso es lo que se evidencia con sus hechos, con cada uno de ellos. Entonces la solución a esto no es pues matarnos, aunque ahora ya tengo en realidad temor de hablar y como siempre he denunciado ya me da terror mi vida misma. No obstante, seguro que la única solución a esto es sentarse a dialogar para poder hacer las cosas en paz.

–De llegar a encargársele la Presidencia cuando empiece el periodo electoral, ¿qué acciones tomaría? Usted ha expresado en una reciente entrevista que evaluaría el tema del IVA, tal vez una reducción, o en el caso de que se liberen los precios de los combustibles –que es también una medida de la que se ha conversado en estos últimos días– ¿usted también revería esa situación? En ese escenario, ¿qué decisiones considera que deben ser revisadas?

—Mi bandera siempre va a ser lo que nosotros propusimos al Ecuador y en ello está la parte económica, en ello está el desarrollo del país. Entonces mal haría en decir que eso no es importante, por supuesto que es importante y para ello están los técnicos. Yo acabo de hablar de poder valorar los profesionales y los servidores públicos en quienes se tiene que reposar el conocimiento para poder tomar una decisión.

—¿Revisaría el Gabinete de Ministros?

—Sin duda alguna. Habrá buenos y habrá malos, como en todo.