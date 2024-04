Polémica en Chile por un ministro de Gabriel Boric que se ausentó en una cena de trabajo para ir a jugar fútbol

Grau se defendió diciendo que ya había avisado que no iba a asistir al cierre del encuentro.

(Desde Santiago, Chile) En el ojo del huracán se encuentra por estos días el ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, tras ser grabado jugando un partido de fútbol mientras se desarrollaba la cena del encuentro minero Cesco Week 2024, a la que estaba invitado, el miércoles pasado.

Primero argumentó desde su cuenta de X que ése día volvió tarde a Santiago desde el Congreso en Valparaíso y no alcanzó a llegar a la cita. Sin embargo, al ver que las polémica comenzaba a prender en vez de amainar, dio una entrevista a Tele13 Radio, donde comenzó explicando que “en rigor, no es que esta ‘pichanga’ me alejó de algo, como dije yo públicamente, lo que ocurrió acá es que Cesco, que es por supuesto un encuentro muy importante de la minería, tiene distintos hitos y lo que yo hice fue ir a la inauguración”.

Aseguró que ese lunes fue “con un par de ministros, participé allí unas cuantas horas, acompañé a la ministra (Aurora) Williams, que hizo una muy buena presentación”.

“En esa inauguración, habló el ‘speaker’ de ellos, que es el líder de la Organización Mundial de la Minería, un sudafricano, que hizo una presentación muy interesante, yo participé, no sé, un par de horas, después junto con la ministra Williams, hicimos un anuncio relevante respecto a la Estrategia Nacional del Litio, a la apertura que hicimos a los llamados de interés”, añadió.

Grau enfatizó en que “había avisado hace mucho tiempo que no iba a participar en la cena, porque iba el Presidente (Gabriel Boric) con un conjunto de ministros que ya estaba definido”.

“Entonces, creo que acá se hizo una polémica un poco artificial”, se defendió.

Y agregó que “por supuesto que he conversado con la minera, he conversado más con el equipo directivo de Cesco, y nadie piensa que esto fue un problema, estaba todo avisado, y creo que se mezclaron cosas que no entiendo muy bien por qué surgió esa discusión”.

Finalmente, consultado si faltó a su responsabilidad, el secretario de Estado respondió tajante: “No, por supuesto que lo descarto”.

Reacciones

Aunque desde el gobierno le bajaron el perfil al asunto y respaldaron al ministro Grau, este lunes los diputados del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso y Flor Weisse, fustigaron a la autoridad, asegurando en un punto de prensa que “el que explica, se complica”.

Los legisladores gremialistas aseguraron que el titular de Economía “sigue cometiendo errores no forzados, cada vez que trata de justificar lo injustificable”.

“La polémica no fue artificial, fue y es absolutamente real y provocada por una imprudencia temeraria”, fustigaron.

Donoso y Weisse recalcaron que Grau “demostró una falta de conexión absoluta por la realidad, de su deber de compromiso, ya no solo con su Presidente, sino que con la situación económica que vive el país”.

“En Inglaterra, por poner un ejemplo, han sido muchos los ministros que pierden la confianza política por comportamientos inapropiados”, argumentaron los parlamentarios.

En esa línea, apuntaron a que en cualquier otra democracia europea “Grau ya estaría cesante por haber preferido una ‘pichanga’ antes de cumplir labores propias de su cargo ministerial”.

“Con sus últimas declaraciones, ya estamos notificados de que Grau no entiende el error que cometió y el Presidente Boric no asimila el daño que este ministro le asestó a la confianza que la gente le tiene a su administración, por lo que le sugerimos que guarde silencio, que reconozca que entre ir a jugar a la pelota y la pega, prefirió su partido de futbolito, por lo que lo invitamos a que los deje de lado y se dedique a trabajar”, remataron Donoso y Weisse.