El Senado brasileño votó a favor de criminalizar las drogas mientras el fentanilo y las metanfetaminas copan el mercado

Fotografía cedida por la Aduana de Brasil de 1,8 toneladas de cocaína encontradas en el puerto de Santos en San Pablo (EFE/Aduana Brasil)

Por 53 votos a favor y nueve en contra en la primera vuelta y 52 a favor y nueve en contra en la segunda, el Senado brasileño aprobó el martes la criminalización de la posesión y transporte de cualquier cantidad de drogas. Según esta Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), cuyo ponente fue el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, del Partido Social Demócrata (PSD), será deber de todo policía distinguir entre un consumidor y un traficante.

Con la aprobación de la propuesta, el texto será enviado a la Cámara de Diputados, donde serán necesarios los votos de 308 de los 513 diputados para modificar de hecho la Constitución. El texto al Senado fue rechazado por seis senadores del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, que orientó el voto negativo de sus representantes, y tres del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), al que el partido dejó libertad de voto.

Se trata de una votación descrita por los propios diputados como una respuesta al Supremo Tribunal Federal (STF), que juzga un caso en el que el tribunal deberá determinar si despenaliza o no la posesión para uso personal de marihuana. Ocho de los once jueces ya votaron sobre el asunto, cinco de ellos a favor y tres en contra. La votación en el STF comenzó en 2015 y se paralizó por última vez en agosto de 2023, cuando el juez André Mendonça pidió más tiempo para evaluar el caso. La sentencia fue interrumpida de nuevo hace unas semanas por una solicitud de revisión del juez Dias Toffoli. Además del suyo, aún falta el voto de los jueces Luiz Fux y Cármen Lúcia. En cualquier caso, Brasil se encontrará en un impasse judicial.

Si el STF decide despenalizar la posesión de marihuana para uso personal, se aplicará la enmienda a la Constitución aprobada por el Legislativo, pero podrá ser demandado por quien considere inconstitucional la nueva ley. Irónicamente, la votación del martes en el Senado se produjo pocos días después de que Lula vetara la propuesta del Congreso de poner fin a los permisos de salida de los presos, dado el alto número de fugas y reincidencia. “Estamos defendiendo un valor cristiano. El presidente, todo el mundo lo sabe, es cristiano. Y la familia es uno de los valores fundamentales no sólo del cristianismo, sino también de otras religiones”, comentó el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, apoyando el veto de Lula.

Foto de archivo del pleno del Congreso de Brasil (EFE/Joédson Alves)

El debate sobre la criminalización y liberalización de las drogas en Brasil es complejo por varias razones. Primero porque las instituciones aún carecen de datos sobre la situación actual del consumo de drogas en la población brasileña. De hecho, el último informe, crucial para orientar las políticas públicas, data de 2017. En el gobierno de Bolsonaro se encargó un nuevo informe, pero hasta la fecha solo se ha anunciado su publicación para finales de año. Pero que la situación sea crítica lo subrayan varios informes extranjeros. El más reciente publicado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) reveló que Brasil no solo sigue siendo un importante centro de tránsito de cocaína para Europa, sino que lidera el consumo, solo por debajo de ciudades icónicas de la droga como Ámsterdam. A la cabeza de la lista se encuentra Recife, en el estado nororiental de Pernambuco, seguida de Belo Horizonte (Minas Gerais), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Curitiba (Santa Catarina), Brasilia y San Pablo. La droga ha penetrado tanto en la sociedad brasileña que el martes la policía civil de Porto Alegre, en el sur del país, descubrió una cantera clandestina cuyos empleados, que trabajaban en condiciones de esclavitud, eran pagados, según los investigadores, con piedras de crack, una prueba de hasta qué punto la droga se ha infiltrado en el tejido social e incluso laboral del gigante latinoamericano.

Recientemente la general en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos Laura Richardson dijo a Infobae que “es sólo cuestión de tiempo para que el fentanilo se convierta en epidemia en América Latina”. En Brasil, la alerta es máxima. Tras la denuncia de sinergias del principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), con el cártel mexicano de Sinaloa, con el que colabora para instalar una red de laboratorios, el país cuenta con las primeras sobredosis de las llamadas drogas K. Estas drogas suelen contener al menos uno de los cerca de 19 tipos diferentes de sustancias sintéticas, incluido el fentanilo, que se mezclan con pesticidas, tés, hierbas y especias, especialmente hinojo y manzanilla. Impropiamente se les llama marihuana sintética, pero en realidad sólo existe el nombre de marihuana para atraer a consumidores desprevenidos. K9, K2, K4 son nombres dados a la misma droga, lo que varía son las mezclas químicas y la forma de consumirla, en papel rociado con la sustancia, en sellos, por inhalación desde una pipeta o mezclada con hierbas.

Sin embargo, el recuento de sobredosis de drogas K sigue estando infravalorado. Pocos análisis y exámenes inadecuados revelan sólo una punta infinitesimal de un iceberg que también se está haciendo grande según las tendencias internacionales. De acuerdo con datos de la Coordinación de Supervisión Sanitaria del Municipio de San Pablo (COVISA), en 2023 hubo 1.099 casos de sobredosis de droga K en la capital financiera del país, de los cuales 12 terminaron en muerte. La mayoría de los fallecidos eran jóvenes de entre 16 y 37 años. En comparación con 2022, cuando hubo 99 sobredosis, el aumento fue del 1.100%. A principios de abril en ni siquiera 10 días 7 reclusos murieron de sobredosis de drogas K en la prisión Inspector José Martinho Drumond en las afueras de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Se suman a las otras 6 muertes registradas entre diciembre de 2023 y marzo de este año en prisiones de la misma región, para un total de 13 fallecimientos.

Las drogas K están en expansión en las cárceles brasileñas porque son incoloras e inodoras, prácticamente imperceptibles a simple vista cuando se pulverizan sobre trozos de papel. Estas características las convierten en una droga discreta que escapa fácilmente a los actuales procesos de seguridad penitenciaria. En Contagem, en la región metropolitana de Belo Horizonte, por ejemplo, la droga fue encontrada incluso en sellos de correos en correspondencia dirigida a internos de la penitenciaría Nelson Hungria. Otra muestra se descubrió en documentos ocultos en el interior de una toalla sanitaria utilizada por un visitante. La cantidad de drogas K incautadas el año pasado aumentó en todas partes, incluso en el estado de San Pablo, donde en 2022 la Policía Civil recogió 11,6 kg a través del Denarc (Departamento Estatal de Prevención y Represión del Tráfico de Drogas). En 2023, el número aumentó a 133,6 kg. Entre las sustancias encontradas en las drogas de tipo K que preocupan está el fentanilo, un potente fármaco anestésico muy utilizado durante la pandemia con los pacientes de Covid que quedaron intubados durante semanas. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Su uso indebido en Estados Unidos ha creado una crisis sanitaria sin precedentes, con 112.000 muertes en 2023.

Policías durante una operación contra traficantes de drogas en la favela Vila Cruzeiro, en Complexo da Penha, Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares/Archivo)

Al igual que ocurrió en Estados Unidos, donde la emergencia comenzó con el abuso de recetas médicas del fármaco Oxycontin, a base de fentanilo, Brasil también empieza a registrar problemas por el uso médico excesivo de opiáceos. Según un reciente estudio de la Fundación Osvaldo Cruz y la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) publicado en la revista médica Lancet Regional Health-Americas, uno de cada tres brasileños mayores de 50 años sufre dolor crónico y casi un tercio de este grupo utiliza opiáceos para aliviar las molestias, una tasa considerada preocupante por el Ministerio de Salud y los especialistas debido al alto potencial de esta clase de fármacos para causar adicción. La encuesta realizó un seguimiento de más de 10.000 brasileños mayores de 50 años en 70 municipios. El 36,9% de la muestra sufría el problema, pero la tasa parecía mayor en algunos grupos específicos. “La prevalencia del dolor crónico era sustancialmente mayor entre las personas con menor nivel educativo y menor renta per cápita”, declaró al diario O Estado de Sao Paulo Maria Fernanda Lima-Costa, investigadora de la UFMG.

Según los datos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la venta de opioides en Brasil creció un 500% entre 2009 y 2015, impulsada por la codeína y la oxicodona, pasando de 1.601.043 recetas a 9.045.945 en el mismo periodo. Los medicamentos que contienen fentanilo, que se encuentran entre los más potentes, alcanzaron su máximo en 2021, cuando se vendieron más de 4,3 millones de unidades, probablemente debido al elevado número de ingresos de pacientes con Covid. En 2022, con el fin de la pandemia, el índice bajó a 748.571 unidades. Es cierto que este opioide sintético está en la lista del Ministerio de Salud de sustancias consideradas controladas y debe mantenerse bajo llave en todo momento, en un lugar exclusivo, con todas las actividades de manipulación registradas. Es el propio Ministerio el que autoriza las importaciones y establece de antemano las cantidades permitidas. Sin embargo, lo que los datos no revelan es la venta ilegal de estos medicamentos, en particular de fentanilo, robado de los hospitales o producido por el crimen organizado. El estado de Espírito Santo sigue siendo uno de los principales centros de tráfico de fentanilo, que las autoridades incautaron aquí por primera vez en 2023. El pasado mes de febrero, la policía detuvo a un hombre con 28 frascos de fentanilo. Un año antes se encontraron 31 ampollas en una zona rural del mismo estado, cerca de Cariacica. En los seis meses siguientes hubo otras dos incautaciones. En el barrio da Penha, en la capital del estado, Vitória, se descubrieron 41 garrafas de fentanilo, mientras que en Rio Novo do Sul, la Policía Federal de Carreteras (PRF) detuvo a una mujer que en su coche escondía grandes cantidades de cocaína y crack y 14 ampollas de fentanilo.

Lo que preocupa a Brasil es la posible expansión de este mercado, también debido a una expansión del fentanilo a escala internacional. Además de los países productores China e India, también Alemania, Turquía y Estados Unidos están asumiendo un papel cada vez más importante como naciones productoras y puntos de tránsito de pre-precursores y productos químicos esenciales. Guatemala también es cada vez más un punto clave del tránsito de productos químicos hacia México. Según el sitio web sobre crimen organizado y narcotráfico InSight Crime, existen 30 precursores y pre-precursores clave y 43 productos químicos esenciales para producir fentanilo y metanfetamina. Entre ellos figura el ácido oxálico, utilizado comercialmente como producto de limpieza, pero también una sustancia esencial para sintetizar metanfetamina. Aunque Brasil también es productor de este ácido, la mayor parte de la sustancia procede de la India.

También se descubrió una ruta de metanfetamina como producto acabado de México a Brasil. La incautación más importante se produjo el pasado mes de noviembre en el aeropuerto de Confins, en Minas Gerais, cuando se encontraron 9 kg de metanfetamina en el equipaje de un ciudadano mexicano, la mayor incautación de esta sustancia jamás realizada en una ruta aeroportuaria brasileña. El mes anterior, en octubre de 2023, otro mexicano procedente de Guadalajara vía Panamá fue detenido en el aeropuerto Galeão de Rio de Janeiro. Llevaba consigo 4 kg de metanfetamina. El consumo de esta droga ha aumentado exponencialmente en Brasil, donde los grupos criminales también han empezado a producirla. Es muy utilizada por la comunidad LGBTQIA+ en relación con el sexo, como informa el psiquiatra Bruno Banquinho, que se ocupa del tema. “Si entras en cualquier aplicación de citas para hombres, como Grindr, Scruff, Hornet y otras, es común encontrar personas con emoji característicos que indican consumo de drogas”, explicó el psiquiatra a la prensa brasileña.

La cuestión de la legalización de las drogas, que crea acalorados debates en todo el mundo, en Brasil se mueve en un escenario mucho más complejo, donde las políticas públicas tienen pocas herramientas para fotografiar la realidad actual y donde muchas lagunas, incluso legislativas, permiten la infiltración del crimen organizado, como es evidente en el caso de los cigarrillos electrónicos. Actualmente, su comercialización, fabricación e importación están prohibidas, prohibición que será discutida mañana por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). El problema es que la prohibición no ha ido acompañada de controles, por lo que el mercado ilegal ha florecido como nunca. Como ya ha ocurrido en Estados Unidos, existe el riesgo de que se añada fentanilo a los componentes de los cigarrillos electrónicos ilegales. Además, el debate sobre la legalización está lastrado por el poder del crimen organizado local, como demuestra el reciente reportaje de la prensa brasileña sobre la llamada “mafia de los cigarrillos” en Rio de Janeiro, que controla la producción y venta al por menor de cigarrillos ilegales e impide que el mercado legal venda cigarrillos en su territorio.