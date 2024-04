Juicio a Carlos Pólit en Miami: otro ex ejecutivo de Odebrecht confirmó el pago de sobornos al ex contralor y a una ex asistente de Rafael Correa

Carlos Pólit, ex contralor de Ecuador, enfrenta varios cargos por lavado de activos con la justicia estadounidense.

El juicio contra el ex contralor ecuatoriano, Carlos Pólit, continúa en Miami. El ex alto funcionario ecuatoriano enfrenta una pena de 100 años por seis delitos relacionados con el lavado de activos. Este 12 de abril es el quinto día desde que inició la diligencia y los testimonios prosiguen con los ex ejecutivos de Odebrecht en Ecuador, que han revelado el pago de millones de dólares en sobornos.

El jueves, Gerardo de Souza, quien fungió como responsable de la administración financiera de la empresa en Ecuador entre marzo de 2010 y julio de 2015, compareció en la Corte del Distrito Sur de la Florida. De Souza explicó que el no cuenta con un acuerdo con las autoridades estadounidenses para no ser procesado, sin embargo, admitió que participó en la trama de sobornos y lavado de activos que involucra a Odebrecht en Ecuador durante el periodo en mención, según reportó Plan V, uno de los tres medios ecuatorianos que han accedido al juicio.

En su testimonio, De Souza reveló que las autoridades ecuatorianas lo interrogaron a finales de 2019 desde el consulado de São Paulo, en Brasil. Su declaración era parte del caso Sobornos, donde una persona clave fue Pamela Martínez, ex asistente del ex presidente Rafael Correa, que fue sentenciado junto con otros líderes de su partido y exfuncionarios. El caso investigó el financiamiento ilegal a través de Sobornos del partido de Correa.

Gerardo de Souza rindió su testimonio el juicio contra Carlos Pólit. ( Foto de Marcos Medina para Plan V y El Universo)

Entonces, De Souza mintió a las autoridades ecuatorianas, según testificó ante la justicia estadounidense este 11 de abril. Cuando el juicio ocurrió en Ecuador, el ex ejecutivo de Odebrecht negó tener conocimiento sobre el contenido de unos sobres entregados a Martínez. Sin embargo, durante el interrogatorio actual, admitió haber sabido que contenían dinero y explicó que mintió por temor a ser procesado, ya que carecía de un acuerdo con las autoridades ecuatorianas, según recogió Plan V. Aunque De Souza reconoció su complicidad en los actos de corrupción, negó haber sido procesado en Ecuador hasta el momento, aunque su declaración podría exponerlo a acciones legales por falso testimonio, indica el medio.

Los sobornos, según De Souza, se entregaron a Pólit y también a Martínez. De acuerdo con el ex ejecutivo, se realizaban transferencias bancarias, utilizando facturas infladas de proveedores ecuatorianos como Diacelec y Equitransa. Estos pagos eran supervisados por De Souza y posteriormente reportados a la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en Brasil, que era la encargada de proveer el dinero para sobornar a los funcionarios.

De Souza también admitió haber guardado información relevante en un pendrive antes de abandonar Ecuador, de acuerdo con el reporte de Plan V. En ese dispositivo se guardaron los registros de pagos con nombres en clave como “Miami” (correspondiente a Carlos Pólit) y “Miranda” (Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia). Durante el contrainterrogatorio, la defensa de Pólit cuestionó la precisión de los documentos presentados, señalando supuestas inconsistencias en los registros de pagos.

Testigos hablan de corrupción e involucran a Glas y a Correa

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ecuador, Rafael Correa (D), levanta el puño con su compañero de fórmula Jorge Glas poco después de anunciar su candidatura a presidente y vicepresidente en febrero de 2013, en Quito. 10 de noviembre, 2012. REUTERS/Guillermo Granja

Además de los testimonios ventilados en la justicia estadounidense, en Ecuador, Álex Palacios, ex asesor del ex presidente la Judicatura Wilman Terán, rindió su testimonio anticipado como testigo protegido. El 26 de noviembre de 2022, Wilman Terán habría entregado el escrito de la medida cautelar para permitir la libertad provisional de Jorge Glas. El 28 de noviembre de 2022, el juez Emerson Curipallo aceptó esa medida cautelar a favor de Glas. Curipallo, Terán y Palacios son procesados del caso Metástasis. Palacios ingresó al sistema de testigos protegidos y responsabilizó por su vida y la de su familia a Wlman Terán.

En su testimonio, también rendido el miércoles, Xavier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, reveló que mantuvo una reunión con el ex presidente Rafael Correa quien le dijo que, a cambio del apoyo del bloque correista en la Asamblea para que no lo destituyan, debía respaldar a Wilman Terán. Muñoz dijo que Ferdinand Álvarez, un ex legislador correísta y pareja de la ex asistente de Glas que lo demandó, y Alembert Vera, ex miembro del Consejo de Participación, lo recomendaron ante Correa. Muñoz dijo que Bibian Hernández, que Correa habría dicho es su abogada y que es procesada en el caso Amistad por lavado de activos, gestionó en el Consejo de Participación que Terán sea nombrado como Presidente de la Judicatura. Muñoz dijo que estaba en agenda: sacar a la fiscal general, Diana Salazar, y al fiscal subrogante. También habló de un plan para permitir el retorno de Rafael Correa a Ecuador, a través de la revisión de la sentencia del caso Sobornos. Sobre esto también se pronunció Palacios, quien aseguró que él fue el encargado de conseguir los votos para extender en el cargo a los jueces que revisarían la sentencia, dos de ellos ya habían sido cooptados para fallar a favor de Correa, según los testimonios.