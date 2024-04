Un delincuente solitario le sacó el arma a un guardia en Chile, asaltó un banco y se fue caminando

Mientras unos dicen que se hizo pasar por un cliente, otros aseguran que llegó con el rostro cubierto.

(Desde Santiago, Chile) Un inusual robo se produjo la tarde este martes cuando un “lobo solitario”, como se dice en jerga delictual, asaltó una sucursal del Banco BCI, en la comuna de Conchalí, Santiago. Lo curioso es que para intimidar a las personas que se encontraban al interior del recinto y así acceder al dinero, robó el arma de uno de los guardias de seguridad del establecimiento y luego se dio a la fuga tranquilamente a pie.

La sucursal bancaria afectada se encuentra ubicada en el sector El Cortijo, específicamente en la Autopista Vespucio Norte con Avenida Forestal. En este punto los antecedentes disponibles hasta ahora son contradictorios, pues si bien algunas informaciones aseguran que el delincuente ingresó con el rostro cubierto, otras dicen que se hizo pasar por un cliente para luego robar el arma del guardia.

Posteriormente, el delincuente se acercó a las cajeras y las intimidó. De este modo, asaltó al menos seis cajas. Tras recolectar el dinero, se fue del lugar por sus propios medios, ante la estupefacción de sus víctimas.

El coronel de Carabineros, Marcos Jiménez, detalló que con el arma “intimida a distintas cajeras y cajeros que están atendiendo y en seis cajas procede a sustraer dinero. Los mismos funcionarios, sin establecer resistencia, entregan el dinero”, según consigna una nota de Meganoticias.

“La dinámica es que el banco no estaba con tanta gente al interior. El escape es bastante fluido porque no hay ningún tipo de resistencia. La persona ingresa sola y se retira sola, ingresa a pie y no hay ningún vehículo hasta el momento involucrado”, detalló el coronel Jiménez.

De acuerdo a información preliminar, no se registraron disparos durante el robo. Para dar con el paradero del delincuente, personal de Carabineros realizó un amplio despliegue que involucró patrullajes y hasta un helicóptero.

“Lo que realizó Carabineros de Chile fue una búsqueda por perímetros en el sector, se realizaron anillos de seguridad, se utilizó un helicóptero para ello”, aseguró la autoridad policial.

Al cierre de esta nota el asaltante aún se encontraba prófugo y todavía no está claro cuánto dinero sustrajo del banco.