El Interamerican Institute for Democracy realiza un coloquio sobre la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina

El Interamerican Institute for Democracy (IID), organización para el fomento y la defensa de las libertades democráticas en el continente americano, realizará este miércoles un coloquio titulado “US Foreign Policy to Latin America in the 21st Century” (La política exterior de EEUU hacia América Latina en el siglo XXI).

Dirigido por la politóloga venezolana Beatrice Rangel, el coloquio contará con la introducción de Tomás Regalado, ex alcalde de Miami, y tendrá como expositor principal a Richard Feinberg, profesor de economía política internacional y experto reconocido en política exterior de EEUU, instituciones multilaterales y globalización. Feinberg ha tenido una carrera distinguida que incluye roles como diplomático, asesor político, consultor corporativo, profesor universitario y autor de más de 200 libros y artículos sobre relaciones internacionales.

El evento también incluirá las contribuciones de numerosos participantes, cada uno de ellos con una trayectoria notable en temas políticos y sociales, tales como Ricardo Israel, Armando Valladares, Iliana Lavastida, Luis Fleischman, Francisco Santos, Eduardo Gamarra, Rodrigo Arboleda, Rodolfo Milani y Carlos Sánchez Berzaín.

Richard Feinberg será el principal expositor de este coloquio del IID

Este encuentro se llevará a cabo a las 5:00 pm, hora local, (20.00 GMT) en la sede del Interamerican Institute for Democracy en Miami, Florida, y será transmitido por YouTube.

La estructura del coloquio permitirá que, después de la exposición del tema por parte de Feinberg, los participantes tengan la oportunidad de hacer preguntas o aportes en intervenciones de hasta tres minutos. Este formato fomenta el diálogo abierto, permitiendo la expresión de críticas y discrepancias, siempre bajo una atmósfera de respeto y consideración.

Este coloquio promete ser una valiosa oportunidad para profundizar en la comprensión de la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica, desde una perspectiva amplia y analítica, con el aporte de voces experimentadas en el ámbito internacional.

El Interamerican Institute for Democracy se define como un think thank privado sin fines de lucro, constituido por académicos, políticos, profesionales y empresarios de distintas nacionalidades cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Además, señala que es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia.