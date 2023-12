El presidente de Guyana confirmó la muerte de cinco personas a bordo de un helicóptero en la frontera con Venezuela

El río Esequibo a su paso por Kurupukari, Guyana, el 19 de noviembre de 2023. Venezuela reclama desde hace siglos como propia la región de Esequibo, un territorio más grande que Grecia y rico en petróleo y minerales. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, confirmó este jueves que cinco de las siete personas que iban a bordo de un helicóptero militar que desapareció en el disputado Esequibo, cerca de la frontera con Venezuela, han fallecido después de que el aparato se estrellase a 48 kilómetros al este de su destino.

“Mi corazón sufre y se ahoga de tristeza ante la trágica pérdida de algunos de nuestros mejores hombres uniformados. La magnitud de esta pérdida para las familias, nuestro país, el Ejército y para mí personalmente es inconmensurable”, indicó en un mensaje en su perfil oficial de Facebook.

Una unidad especial del Ejército llegó este jueves al lugar del accidente sobre las 14.30 horas (hora local) y logró recuperar los cuerpos de los pasajeros que se encontraban dentro del aparato, certificando que solo dos personas se encontraban con vida.

“La siguiente fase de la operación incluye la extracción del área, seguida del inicio de una investigación sobre el incidente. Las Fuerzas de Defensa de Guyana proporcionarán más información cuando sea necesario”, indicó el Ejército en un comunicado.

El helicóptero militar fue dado por desaparecido -con cuatro pasajeros y tres tripulantes a bordo- el miércoles en el disputado Esequibo, un territorio que Caracas reclama como propio, cuando se dirigía desde la base de Ayanganna hacia la Arau.

Las autoridades de Guyana advirtieron anteriormente de que la operación de búsqueda y rescate resultó complicada debido a las condiciones meteorológicas “adversas” en la zona.

Brasil aumentó la seguridad en su frontera norte

Brasil aumentó el martes la seguridad en su frontera norte con Venezuela y Guyana en medio de las crecientes tensiones entre estas partes por la región del Esequibo.

El ministro de Defensa del gabinete de Lula da Silva, José Múcio, ordenó en las últimas horas “blindar” la región con un aumento de 70.000 a 130.000 oficiales y un refuerzo de 20 vehículos blindados a Boa Vista -capital del Estado de Roraima-, en línea con los pedidos del propio Presidente.

“Brasil no participará en un problema que es de Venezuela con Guyana”, indicó Múcio y sumó que el reciente viaje a Caracas del asesor de Asuntos Internacionales del Gobierno, Celso Amorim, fue un “recado” de que no se contemplará una salida que no sea por vía pacífica.

“Ninguna de las partes podrá aprovechar nuestro territorio”, declaró por su parte un oficial del Ejército.

Lula también se pronunció antes de partir de los Emiratos Árabes Unidos, a donde viajó para participar de la COP28, y manifestó su preocupación por este latente conflicto.

“Hay una cosa que América Latina no necesita en estos momentos: confusión. Lo que necesitamos es crecer para mejorar la vida de nuestros pueblos (...) y no estar pensando en disputas”, dijo y concluyó: “Espero que la sensatez prevalezca en Venezuela y en Guyana”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, mostró su “gran apoyo” al uso de mecanismos pacíficos para resolver la disputa entre Venezuela y Guyana respecto al Esequibo, territorio perteneciente a Georgetown pero que Caracas considera como propio.

“(Guterres) recuerda que, de conformidad con la Carta y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las decisiones de la Corte son vinculantes y confía en que ambos estados cumplan debidamente la Orden”, señaló sel el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa.

Además, instó a Venezuela a “abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa”, de acuerdo con la orden de la CIJ.

(Con información de Europa Press)