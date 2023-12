El primer metro de Ecuador inició sus operaciones

El metro de Quito tiene 15 estaciones y recorre 22 kilómetros en 34 minutos.

Las 15 estaciones del Metro de Quito empezaron sus operaciones comerciales a las 05:40 (hora local). El nuevo sistema de transporte es el primero de su tipo en Ecuador y cubre, en menos de 40 minutos, un trayecto de 22 kilómetros. Tiene 18 trenes eléctricos y una capacidad para 1.230 personas. El metro fue construido por la empresa española Acciona y se gastaron más de USD 2.000 millones. El municipio de la ciudada ha indicado que este es “el sistema de transporte más moderno de Latinoamérica”.

Este 1 de diciembre, cientos de personas arribaron a las distintas estaciones del metro muy temprano en la mañana. Los primeros usuarios en ingresar cortaron los listones con los colores de la bandera de la ciudad en una inauguración simbólica de cada estación. Incluso, en algunas paradas, la banda municipal entonó el Chulla Quiteño, una canción tradicional de la capital ecuatoriana. En otras estaciones, los agentes municipales portaban marionetas que saludaban a los ciudadanos que ingresaban al metro.

En declaraciones para La Hora, Gladys Muñoz, la primera usuaria del metro que inauguró la estación de Quitumbe, al extremo sur de la ciudad, contó que salió de su casa en el barrio La Ecuatoriana a las 04:30 y arribó casi una hora más tarde a la estación. Allí, los funcionarios del municipio la sorprendieron pidiendo que corte el listón para inaugurar el metro. Ella recordó que la expectativa de usar el metro es similar a cuando se implementó el Trolebus, una línea de transporte público. Pidió a los ciudadanos cuidar los trenes para tener un buen servicio, según recogió el medio ecuatoriano.

Los ciudadanos que arribaron primero al metro inauguraron sus respectivas estaciones (Municipio de Quito)

Salvo la inauguración ciudadana del metro, el municipio no preparó ningún acto con las autoridades como suele suceder. El alcalde de Quito no apareció hoy en el metro y su ausencia ha sido aplaudida en las redes sociales pues los usuarios han celebrado que no se haya realizado una inauguración rimbombante.

El Metro de Quito funcionará de lunes a viernes de desde las 05:30 hasta las 23:00. Los sábados de 07:00 a 23:00 y los domingos y feriados de 07:00 a 22:00. La tarifa base para viajar en este transporte es de USD 0.45 para el público general. Los menores de edad desde los 6 años y las personas mayores de 65 años pagarán USD 0.22. Mientras que las personas con discapacidad cancelarán USD 0.10. Los niños entre 0 y 5 años deben ingresar acompañados de un adulto y no pagan pasaje.

Para usar el metro, los ciudadanos pueden ocupar una de las siguientes modalidades de pago: la tarjeta ciudad, el Código QR, el boleto físico y la cédula de ciudadanía. En caso de comprar el boleto físico, en las estaciones se aceptan billetes de hasta USD 5.

Para reclamar la tarjeta ciudad, los usuarios deben crear una cuenta en la página oficial del metro (www.metrodequito.gob.ec). Para la creación del perfil se le pedirá al ciudadano que ingrese su número de documento de identidad, su correo electrónico y un número de teléfono móvil.

Una vez que se cree la cuenta, los usuarios deberán comprar saldo para usar el metro. Este saldo podrá utilizarse con la tarjeta ciudad, pero también al presentar la cédula. Cada vez que el ciudadano utilice el transporte, se debitará del saldo de su cuenta. Para activar la tarjeta ciudad, la persona deberán acudir a las taquillas de las estaciones Quitumbe, San Francisco, Iñaquito y Labrador.

El sistema empezó a construirse en 2013 y es una única línea que recorre la capital ecuatoriana de sur a norte. El tiempo de recorrido es de 34 minutos, aproximadamente, un viaje que en autobús demoraba al menos una hora y media. En mayo de 2023 empezó sus operaciones, pero fueron suspendidas a los pocos días pues los problemas en el servicio no dejaron de aparecer. En esta reapertura, no ha transcendido ningún inconveniente con el servicio.