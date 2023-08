El premonitorio y dramático diálogo de Fernando Villavicencio con un periodista poco antes de su asesinato

La última entrevista a Fernando Villavicencio

“Se lo advertí…que Dios lo guarde”. Con esas palabras, el periodista Carlos Vera recordó el premonitorio diálogo que tuvo con Fernando Villavicencio sobre un posible asesinato.

A través de su cuenta en X/Twitter, el comunicador expresó sus sensaciones tras el crimen del candidato a la Presidencia ecuatoriana y compartió un segmento de dicho diálogo con Villavicencio.

“Usted se va a armar con una cantidad de enemigos, de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco; y dejar eso para el segundo periodo?”, le preguntó el periodista en su programa ‘Vera, ¡A su Manera!’ del domingo pasado.

El mensaje del periodista en Twitter

Y Villavicencio respondió: “Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo Carlos. Yo voy a tener 18 millones de amigos y unos 40.000 hdp de enemigos y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos con educación, con salud, con obra pública. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada. (...) No pierdo nada, no tengo nada que perder”.

Ante esa afirmación, Vera le indicó: “Puede perder la vida. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? Que esté vivo”.

Durante esa entrevista, el candidato había asegurado que presentaría ante la fiscal general, Diana Salazar; y el Contralor General del Estado, una investigación relacionada con “el mayor atraco petrolero” de la historia de Ecuador.

De acuerdo con los registros de Villavicencio, durante el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glas se entregaron 21 campos petroleros, en manos de Petroecuador, a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios.

Aseguró que tenía audios que involucrarían gravemente a Rafael Correa y Jorge Glas

“La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya se han revelado videos entre Jorge Glas y el ex director de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, en los que Jorge Glas reconoce que no existían fórmulas para calcular y establecer las tarifas”, denunció Villavicencio.

“El gran problema de este país, de nuestro empobrecimiento, es la corrupción. Nuestro país es un país rico, no le falta plata; le sobran ladrones... Los que transan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado”, agregó.

Una de las investigaciones periodísticas de Fernando Villavicencio llevó al banquillo al ex presidente Correa. El reporte realizado junto a su colega y amigo Christian Zurita destapó una trama de coimas que puso contra las cuerdas al ex mandatario y a funcionarios de su gobierno por haber recibido sobornos de parte de empresarios.

Por ese caso, Correa, quien está refugiado en Bélgica y al que Villavicencio se refería como “el prófugo”, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel.

Fernando Villavicencio (EFE/STR)

Sus investigaciones le valieron sendas órdenes de prisión. En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares tras ser sentenciado a 18 meses de cárcel por injuriar a Correa. En esa ocasión, se ocultó en la selva amazónica para evitar cumplir la condena.

Dos años después, un juez ordenó su encarcelamiento por supuestamente revelar información reservada con correos electrónicos hackeados a la administración de Correa para sustentar investigaciones sobre corrupción en negocios petroleros.

Entonces, se refugió en Lima hasta 2017 cuando regresó al país bajo el gobierno del Lenín Moreno (2017-2021), distanciado de Correa.

La semana pasada, Villavicencio denunció en dos ocasiones amenazas contra su vida y su equipo de campaña. El candidato tenía resguardo policial cuando fue atacado a tiros al salir de un encuentro con seguidores.

Villavicencio ocupaba el segundo lugar en las encuestas, detrás de la candidata correísta Luisa González, de acuerdo con la encuestadora Cedatos.

Auspiciado por los movimientos Construye y Gente Buena, el periodista y ex asambleísta buscaba por primera vez la presidencia de Ecuador, en unas atípicas elecciones que se celebrarán el próximo 20 de agosto.

Seguir leyendo: