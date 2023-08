Explicaron en Uruguay la insólita imagen de un policía con un sable en los incidentes entre Nacional y Boca

El jefe del operativo policial en el partido Nacional-Boca portaba un sable

(Desde Montevideo, Uruguay) “¡Lo estamos viendo en primer plano con una espada en la mano!”, dijo sorprendido un periodista de TyC Sports, durante la previa del partido entre Nacional y Boca que se jugaría en el Gran Parque Central de Montevideo. “Nunca había visto algo así”, respondió uno de sus compañeros.

La imagen de un oficial de la Guardia Republicana uruguaya con un sable durante el operativo de seguridad por ese partido se hizo viral y las autoridades dieron una respuesta.

El jefe del operativo de la Guardia Republicana, Assael Arcos, respondió a la “polémica” durante una conferencia de prensa en la que explicaron la actuación del miércoles por la noche. El jerarca explicó que el sable de uso policial es un “símbolo de mando que utiliza el oficial que está a cargo del sector de la caballería policial”. “En ningún momento el oficial la utilizó para golpear ni para causar algún daño”, explicó este jerarca, consignó La Diaria.

“Se utiliza el sable como símbolo de mando, como les digo, para distinguir de los bastones. Es para que el personal a su mando vea por señas, mediante ese sable, todas las órdenes que le quieren dictar”, detalló Arcos.

La Guardia Republicana es un cuerpo de fuerzas de seguridad especial distinto a la Policía, aunque ambos organismos dependen del Ministerio del Interior.

Nacional y Boca empataron 0-0 en el partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores (Foto Baires Deportes)

El operativo para el partido de ida entre Nacional y Boca involucró a 600 efectivos, de la Policía Nacional y la Guardia Republicana. Hubo tres detenidos: dos hinchas de Nacional (un menor y una mujer) y un hincha de Boca Juniors, según la información oficial.

Un policía resultó lesionado y un caballo recibió una pedrada, a partir de la que le quedó una herida en un ojo. Un hincha de Boca fue lesionado en el ingreso al estadio y asistido por una ambulancia adentro. Tenía una herida en la zona baja de la pierna y “puede haber sido producto de un disparo no letal”, admitió el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Efraín Abreu.

Richard Cabral, jefe del Estado Mayor de la Policía uruguaya, dijo que en lo previo sabían que podían haber “desórdenes” e indicó que “algunos resultados del operativo estuvieron dentro de lo planificado”.

Brancciari en la tribuna

El cantante de la banda No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, es un reconocido hincha de Boca y fue uno de los 2.000 hinchas que consiguió su entrada para ver el partido en el Gran Parque Central. El vocalista consideró “absurdísima” la “represión” de la policía, al ser consultado en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva. “Tenían ánimo de pegarle a la gente”, comentó.

Brancciari señaló que el “encare” de la guardia policial fue “un poco hostil”. En ese sector visitante se sintieron tres disparos de gases lacrimógenos y hubo golpes con palos, de acuerdo a su relato.

Emiliano Brancciari cuestionó la "absurdísima" represión de la policía uruguaya. Foto: Archivo Infobae.

Si bien estaba previsto que los hinchas pudieran ingresar desde la hora 18, a los 10 minutos el ingreso se cortó para que ingresaran los integrantes de la barra de Boca. Una vez adentro, se generaron incidentes con el resto de los parciales. “Protegieron a la barra cuando estaba entrando, pero a la gente común le pegaron”, narró.

“La gente estaba tranquila, mostrando la entrada y el documento. Obviamente, había entradas falsas, pero los policías no eran los que podían definirlo. Eso era en un segundo fallado”, dijo el músico. Los que en el segundo control mostraron un código QR falso se retiraron “sin violencia”. “Algún idiota, al recibir los gases, tiró una piedra. Pero la propia gente de Boca decía: ‘No, que si no no entramos’”, reconoció.

Brancciari contó que, ante ese panorama, pensó en retirarse y no ver el partido, pero el amigo con el que fue lo convenció de quedarse.

