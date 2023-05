Quién era alias JR, el líder de Los Choneros que fue hallado muerto en Colombia

Alias JR fue encontrado muerto en Colombia. Era uno de los delincuentes requeridos por las autoridades ecuatorianas.

El cuerpo sin vida de Junior Roldán, alias JR, un delincuente de alto perfil requerido por las autoridades ecuatorianas, fue hallado sin vida por la policía colombiana. Al realizar el cotejamiento de las huellas dactilares, se confirmó la identidad del hombre y el gobierno del Ecuador confirmó su deceso.

Alias JR era el líder de la banda criminal Los Águilas, vinculada con la megabanda ecuatoriana Los Choneros. Incluso, después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en el 2020; alias JR junto a alias Fito, cuyo nombre es Adolfo Macías, asumieron el liderazgo de la banda, aunque muchos de los integrantes no confiaban en ellos. Según el medio GK: “No todos Los Choneros, aún leales a JL, siguen sus pasos y mucho menos sus órdenes. Varias fuentes carcelarias han dicho que alias JR y alias Fito podrían haber estado detrás del asesinato de JL. Sin embargo, eso aún no se ha comprobado”.

En una rueda de prensa, celebrada en el Palacio de Carondelet, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que el cuerpo de alias JR había sido encontrado el pasado sábado en una zona denominada Vereda El Mango, en el departamento colombiano de Antioquia: “Se reportó una persona fallecida que sería de origen ecuatoriano y por información de fuentes de inteligencia se presumía que podía tratarse de alias JR”.

Uno de los ataques en contra de alias JR en diciembre de 2022. Hubo más de 30 detenidos, incluyendo al atacado, Junior Roldán. (Policía Nacional)

Por su parte, el comandante de la Policía de Ecuador, Fausto Salinas, informó que iniciaron las investigaciones sobre la muerte de JR y aseguró que: “hasta el momento se establece que no se trataría de una acción entre grupos delincuenciales rivales. Se verifica el alcance del atentado para tener información del causante del hecho delictivo”.

Junior Roldán tenía un largo historial delictivo que incluyó procesos por asesinato, delincuencia organizada e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Alias JR cumplía dos sentencias por asesinato en la Cárcel Regional del Guayas, a 423 kilómetros de Quito. Esta prisión queda al lado de la Penitenciaria del Litoral, donde se han registrado los baños de sangre más macabros del país. A Roldán se lo responsabiliza por al menos una veintena de muertes violentas.

En varias ocasiones la defensa de JR intentó sacarlo de prisión y alegó que Roldán padecía de hipertensión arterial, diabetes mellitus, esteatosis hepática grado 3 y cirrosis hepática.

En julio del 2021, alias Fito y JR, cabecillas de la banda delictiva Choneros, firmaron un supuesto acuerdo de paz. (Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)

En diciembre de 2022, los abogados de Roldán presentaron un nuevo recurso para el cambio de medidas para el delincuente. Finalmente, en febrero de este año, salió de la cárcel. Aunque el presidente Guillermo Lasso señaló a la justicia por fallar a favor de alias JR, los propios funcionarios del Servicio de Atención Integral, la entidad gubernamental encargada de las cárceles, presentaron un informe de casi 300 páginas donde aseguraban que Roldán era un preso ejemplar.

En sus primeros días fuera de prisión se divulgó un video de alias JR festejando su libertad en medio de alcohol, comida y música, lo que puso en duda el argumento de la defensa sobre sus enfermedades.

Cuando alias JR llevaba un mes fuera de prisión, el 16 de marzo de 2023, sufrió un atentado del que resultó herido. Fue entonces cuando las autoridades le perdieron el rastro, pues Roldán se quitó el dispositivo de rastreo que llevaba en el tobillo.

En la cárcel regional de Guayaquil, los presos de máxima seguridad montaron una fiesta para el líder de una banda. Incluso hubo pirotecnia

Casi dos meses después del altercado, se ha confirmado la muerte del líder criminal.

Tanto Roldán como alias Fito han sido señalados por las masacres carcelarias ocurridas en el 2021 en las cárceles del Ecuador. Además, la prensa ha documentado los beneficios que ambos cabecillas gozaban en la prisión. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Infobae reportó sobre el show de luces y música con el que alias JR celebraba su cumpleaños desde el pabellón de máxima seguridad de la cárcel Regional del Guayas.

Con la muerte de alias JR, existe preocupación en varios sectores de la sociedad sobre cómo eso repercutirá en la violencia dentro de las prisiones. Por ahora, no se han registrado nuevos incidentes en las cárceles.

