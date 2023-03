Habló la ex ministra ecuatoriana que huyó de la embajada de Argentina en Quito: “Tuve que salir bajo riesgo”

María de los Ángeles Duarte fue ministra de Obras Públicas durante el gobierno de Rafael Correa

María de los Ángeles Duarte, la ex ministra ecuatoriana que se escapó de la Embajada de Argentina en Quito, contó sus razones. “Tuve que salir bajo riesgo”, manifestó en su cuenta de Twitter.

“Agradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso”, comenzó su mensaje en la red social.

“Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía”, agregó.

Y cerró el mensaje con una frase de Martin Luther King: “La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”.

El tuit de Duarte

Desde el 13 de agosto de 2020, María de los Ángeles Duarte permanecía junto a su hijo en la Embajada de Argentina en Ecuador, en Quito. Se le concedió ingresar a la sede diplomática como “huésped por razones humanitarias”. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández le concedió el asilo diplomático a la ex ministra.

Ecuador ha presentado un “enfático reclamo a la Argentina y ha exigido la entrega de información”, comunicó la Cancillería de ese país. Además, el embajador argentino, Gabriel Fuks, fue convocado por el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Vayas, para conocer más detalles de la fuga de Duarte. “La Cancillería ecuatoriana tomará las medidas más adecuadas ante este incidente”, se lee en el comunicado oficial.

En enero de este año, el ministro Juan Carlos Holguín consideraba como un asunto cerrado el caso de Duarte. En una entrevista con Infobae, el canciller aseguró que Ecuador comunicó “firmemente a Argentina que no se entregará un salvoconducto a una persona sentenciada por corrupción, con base en nuestro apego irrestricto al derecho internacional y a las convenciones de las que ambos países somos parte” y añadió que “en el caso de de las relaciones con Argentina, esperamos que estas no se afecten más allá de respuestas diplomáticas que han dado ambas partes en relación a este caso”.

María de los Ángeles Duarte fue condenada, en 2020, a ocho años de prisión por cohecho, un delito de corrupción en contra de la administración pública que fue juzgado dentro del caso Sobornos 2012-2016.

El comunicado de la Cancillería de Ecuador sobre la fuga de la ex ministra Duarte

Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó el ex presidente Rafael Correa, también condenado, y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.

La Cancillería ecuatoriana detalló, en noviembre de 2022, que “el cohecho o soborno se halla tipificado en las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción” y recordó al gobierno de Argentina que “las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”.

Argentina y Ecuador adhirieron a la Convención sobre Asilo Diplomático que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954 y otros dieciocho países de América Latina también la firmaron.

Duarte fue investigada, juzgada y sentenciada por los más altos tribunales del país antes de que Guillermo Lasso asumiera la presidencia, en mayo de 2021. Según se comunicó oficialmente sobre este caso, dicha resolución judicial “contó con todas las garantías procesales”.

El asilo diplomático a la ex ministra correísta habría sido un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habría tomado mayor urgencia luego de la visita de Rafael Correa a Argentina en octubre de 2022.

Duarte es arquitecta y tiene tres hijos, uno con el cantante argentino Marcelo Pastore, con quien se casó en segundas nupcias en agosto de 2016 y con quien vivió un tiempo en Buenos Aires luego de dejar la función pública. Su relación con Pastore permitió que la ex ministra encontrara refugio en la sede diplomática de Argentina en Quito luego de que fue sentenciada en 2020.

En tanto, una alta fuente del gobierno ecuatoriano dijo a Infobae que las relaciones entre Ecuador y Argentina podrían “debilitarse” por este suceso.

Seguir leyendo: