El extraño caso de una niña chilena de 7 años que fue diagnosticada con cáncer de mama

El caso ocurrió en la ciudad de Quillota, ubicada al noroeste de la capital Santiago.

Gran impacto generó la noticia de que una niña chilena de 7 años, oriunda de la comuna de Quillota, localidad ubicada a poco más de 100 kilómetros al noroeste de la capital Santiago, fue diagnosticada de cáncer de mamas cuando ella tenía sólo 6. Esta patología, por cierto, suele presentarse en mujeres adultas, por lo que el caso de Chile es ‘’extremadamente raro’'.

Todo comenzó cuando, Patricia Muñoz, madre de la menor, notó algo raro abajo de un pezón de su hija mientras la secaba tras recibir un baño, dos años atrás. La mujer, a los pocos días, consultó con un médico de Quillota, quien le recomendó realizar exámenes más profundos porque el bulto, que no era normal, ‘‘podría crecer’'.

Un año después, en octubre de 2022, tras sortear las demoras de la atención pública del sistema de salud, una biopsia reveló el cáncer. A punto de cumplir siete años, la niña tuvo que someterse a una mastectomía de su mama izquierda.

En tanto, la familia de la pequeña está a la espera de los resultados de exámenes postoperatorios porque, de momento, no están claros los próximos pasos para tratar a alguien de su edad. Si no hay metástasis, las personas con cáncer se someten a un proceso de radiación, pero en el caso de la niña chilena no hay registros debido a su corta edad, dijo Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, que asesora a la familia.

El propio facultativo señaló que, ‘’a nivel mundial no existe ningún caso parecido, el único similar que existe es el de una niña que le detectaron un cáncer parecido a los 10 años en Estados Unidos. Este puede ser un caso de 400 millones’'.

Siguiendo esa misma línea, el caso de la menor es muy extraño en el mundo; de hecho, apenas existe literatura médica porque la gran mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mamas reciben el dianóstico entre los 50 y los 60 años. " Un caso de una menor de siete años es completamente anecdótico”, dijo Francisco Barriga, hematólogo y oncólogo pediátrico de la Universidad Católica de Chile .

Es normal que las mamas cambien al entrar en la adolescencia. Los aumentos y disminuciones de las hormonas femeninas, como el estrógeno y la progesterona, pueden hacer que los pechos se vuelvan sensibles. Las hormonas también pueden hacer que aparezcan algunos bultos y protuberancias en los pechos a medida que llega y se va el período cada mes.

El Dr. Nicolás Droppelmann, jefe del Programa de Cáncer de Mama de la Clínica Universidad de Los Andes indicó que “es súper importante recalcar que, este tumor en niños es tremendamente infrecuente y lo que más frecuentemente se puede producir es la melarquía, que es la aparición de botón mamario como parte del desarrollo puberal de las mujeres, en el cual puede ser asimétrico, puede que un lado se desarrolle primero que el otro”

‘‘Generalmente, se dice que esta patología puede ocurrir a partir de los 15 años, y del total de cánceres que se dan en mujeres, solamente el 5% ocurre entre los 15-39 años, “y generalmente mucho más cercano a los 35-39 años”, añade Droppelmann.

No es probable, sin embargo, que los bultos y protuberancias sean cancerígenas, según la organización de investigación y apoyo para el cáncer de mamas Breast Cancer Now, que indica que es ‘‘casi inaudito que las jóvenes de 14 años o menos desarrollen cáncer de mama‘‘. Las probabilidades aumentan ligeramente a medida que las niñas avanzan en la adolescencia, pero el cáncer de mama en este grupo de edad sigue siendo muy poco frecuente.

Cabe señalar que, entre 2012 y 2016, la tasa de incidencia de cáncer de mama femenino en jóvenes de 15 a 19 años en EE.UU. fue de 0.1 en 100,000. Esto equivale a una adolescente entre un millón, según las estadísticas de un estudio de 2020 publicado por la Sociedad Americana del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), es por ello que el caso chileno resulta ser tan extraordinario.

Los tumores de cáncer de mama pueden sentirse diferentes de otros bultos normales. La secreción del pezón o tener el pezón invertido (hacia dentro) son posibles síntomas de cáncer de mama en mujeres adultas, de acuerdo con la ACS. Sin embargo, la comunidad científica no está totalmente segura de las causas del cáncer de mama en adolescentes (o niñas) porque hay muy pocos casos (o no existen).

“Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo, porque o sea, es fuerte para una persona adulta. Tengo fotos de mi hija y yo lloro. Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama”, sostuvo su madre en relación al tratamiento que está llevando a cabo la niña.

Según datos oficiales, en Chile el cáncer de mama ocupa el primer lugar en mortalidad por este tipo de enfermedades en mujeres. En este sentido se estima que una de cada ocho podría desarrollar esta condición a lo largo de su vida.

