Cáncer de mama: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

El cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma en las células de las mamas.

Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en mujeres en Estados Unidos. El cáncer de mama se puede presentar tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, es mucho más común en las mujeres.

El considerable apoyo para la concientización y la financiación de investigaciones sobre el cáncer de mama ha ayudado a crear avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Las tasas de supervivencia al cáncer de mama han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad está disminuyendo constantemente, en gran medida debido a factores como la detección temprana, un nuevo enfoque de tratamiento personalizado y una mejor comprensión de la enfermedad.

Atención en Mayo Clinic para el cáncer de mama

Síntomas



Entre los signos y síntomas del cáncer de mama se pueden incluir los siguientes:

Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea.

Cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama.

Cambios en la piel que se encuentra sobre la mama, como formación de hoyuelos.

La inversión reciente del pezón

Descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón (areola) o la piel de la mama

Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre tu mama, como la piel de una naranja.



Cuándo consultar al médico

Diagnóstico

Si encuentras un bulto u otro cambio en las mamas, incluso si obtuviste resultados normales en una mamografía reciente, pide una consulta con el médico para que te evalúe de inmediato.





Diagnóstico del cáncer de mama

Estadificación del cáncer de mama

Tratamiento

Las pruebas y los procedimientos usados para el diagnóstico del cáncer de mama incluyen:Tu médico examinará las dos mamas y los ganglios linfáticos bajo la axila para detectar bultos u otras anormalidadesEl mamograma es una radiografía de la mama Los mamogramas se usan comúnmente para el diagnóstico del cáncer de mama Si se detecta una anormalidad en un mamograma de detección, el doctor puede recomendar que se haga un mamograma de diagnóstico para evaluarla másLa ecografía usa ondas sonoras para producir imágenes de las estructuras que están a un nivel profundo dentro del cuerpo La ecografía puede usarse para determinar si un nuevo bulto en la mama es una masa sólida o un quiste lleno de líquidoUna biopsia es la única manera definitiva de diagnosticar el cáncer de mama Durante la biopsia, el doctor usa un dispositivo especializado con una aguja guiada por rayos-X, u otra prueba por imágenes, para extraer un núcleo de tejido del área sospechosa Con frecuencia se deja un pequeño marcador de metal en el sitio dentro de la mama para que el área pueda identificarse fácilmente en pruebas con imágenes en el futuro Las muestras de la biopsia se envían para analizarlas a un laboratorio, donde los expertos determinan si las células son cancerosas Una muestra de la biopsia también se analiza para determinar el tipo de células involucradas en el cáncer de mama, la agresividad (el grado) del cáncer y si las células cancerosas tienen receptores hormonales u otros receptores que puedan influir las opciones de tratamientoLa máquina de resonancia magnética usa un imán y ondas de radio para crear imágenes del interior de la mama Antes de un estudio con imágenes por resonancia magnética, te darán una inyección de tinte A diferencia de otros tipos de estudios con imágenes, la prueba con resonancia magnética no usa radiación para crear las imágenesQuizás en tu caso se usen otras pruebas y otros procedimientos.Una vez que tu médico haya diagnosticado tu cáncer de mama, establecerá el estadio del cáncer. El estadio del cáncer ayuda a determinar el pronóstico y las mejores opciones de tratamiento.Quizás no se tenga toda la información sobre el estadio de tu cáncer hasta que te hagas la cirugía para cáncer de mama.Las pruebas y los procedimientos utilizados para diagnosticar el estadio del cáncer de mama pueden incluir:No todas las mujeres necesitarán todos estos exámenes y procedimientos. El médico seleccionará los exámenes adecuados basándose en tus circunstancias específicas y considerando los nuevos síntomas que puedas presentar.El estadio del cáncer de mama puede variar de 0 a IV, donde el 0 indica un cáncer de mama no invasivo y limitado al interior de los conductos galactóforos. El cáncer de mama de estadio IV, también llamado cáncer de mama metastásico, es el cáncer de mama que se ha diseminado a otras partes del cuerpo.La estadificación del cáncer de mama también tiene en cuenta el grado del cáncer; la presencia de marcadores tumorales, como los receptores para estrógeno, progesterona y HER2; y los factores de proliferación.



El médico determina las opciones para tu tratamiento para cáncer de mama basándose en tu tipo de cáncer, su estadio y grado, su tamaño y si las células cancerosas son susceptibles a las hormonas. Tu doctor también considera tu salud en general y tus preferencias.

En su mayoría, las mujeres se hacen cirugía para el cáncer de mama y muchas también se hacen más tratamiento, como quimioterapia, terapia hormonal, o radiación, después de la cirugía. La quimioterapia también puede hacerse antes de la cirugía en ciertas situaciones.

Hay muchas opciones de tratamiento para el cáncer de mama y quizás te abrumes al tomar decisiones complejas sobre tu tratamiento. Considera buscar una segunda opinión con un especialista en mamas en un centro o una clínica especializada en mamas. Habla con otras mujeres que se hayan enfrentado a la misma decisión.



Cirugía para cáncer de mamas

Radioterapia

Quimioterapia

Terapia hormonal

Medicamentos de terapia dirigida

Inmunoterapia

Cuidados de apoyo (paliativos)

Las operaciones usadas para tratar el cáncer de mama incluyen:Durante una tumorectomía, a la que se puede referir como cirugía que conserva la mama, o excisión local amplia, el cirujano extrae el tumor y un pequeño margen del tejido sano que lo rodea Puede recomendarse una tumorectomía para extraer tumores más pequeños Algunas personas con tumores más grandes quizás hagan quimioterapia antes de la cirugía para reducir un tumor y que sea posible extraerlo completamente con una tumorectomíaLa mastectomía es una operación en la que se extirpa la totalidad del tejido mamario En su mayoría, los procedimientos para mastectomía extraen todo el tejido mamario: los lóbulos, los conductos, el tejido adiposo y parte de la piel, e incluso el pezón y la areola (mastectomía total o simple) Las nuevas técnicas quirúrgicas quizás sean una opción en ciertos casos para mejorar la apariencia de la mama Las mastectomía con conservación de piel y de pezón son operaciones para cáncer de mama que están volviéndose cada vez más comunesPara determinar si el cáncer se ha diseminado a tus ganglios linfáticos, el cirujano hablará contigo sobre la función de extraer los ganglios linfáticos, que son los primeros en recibir el drenaje de linfa del tumor Si no se hallan células cancerosas, las probabilidades de que existan en los ganglios linfáticos restantes son bajas y no es necesario extraer otros gangliosSi se detecta cáncer en los ganglios linfáticos centinelas, el cirujano hablará contigo sobre la función de extraer más ganglios linfáticos de la axilaAlgunas mujeres con cáncer en una mama quizás opten por la extracción de la otra mama, la sana (mastectomía contralateral profiláctica) si tienen un riesgo muy alto de cáncer en la otra mama a causa de una predisposición genética o de antecedentes familiares En su mayoría, las mueres que presentan cáncer en una mama nunca lo presentarán en la otra Habla con el médico acerca tu riesgo para cáncer de mama y sobre los beneficios y los riesgos de este procedimientoLas complicaciones de la cirugía para cáncer de mama dependen de los procedimientos que elijas. La cirugía para cáncer de mama presenta riesgo de dolor, sangrado, infección, e hinchazón en los brazos (linfedema).Quizás optes por hacerte una reconstrucción de mama después de la cirugía. Habla con el cirujanos acerca de tus opciones y tus preferencias.Considera una remisión a un cirujano plástico antes de la cirugía por cáncer de mama. Tus opciones pueden incluir reconstrucción con un implante (silicona o agua) o con tus propios tejidos. Esta cirugía puede hacerse al mismo tiempo que tu mastectomía, o puede hacerse más tarde.La radioterapia utiliza haces de energía de gran potencia, como rayos X y protones, para destruir las células cancerosas. Generalmente la radioterapia se hace usando una máquina grande que dirige los haces de energía a tu cuerpo (radiación de haz externo). Pero también puede hacerse colocando material radioactivo dentro de tu cuerpo (braquiterapia).La radiación de haz externo en la mama entera comúnmente se usa luego de una tumorectomía. La braquiterapia para mama puede ser una opción después de una tumorectomía si estás a bajo riesgo de que el cáncer recurra.Los médicos tal vez también recomienden radioterapia a la pared torácica después de una mastectomía para cánceres grandes de mama o cánceres que se han extendido a los ganglios linfáticos.La radiación para cáncer de mama puede durar de tres días a seis semanas, dependiendo del tratamiento. El médico que usa radiación para tratar el cáncer (oncólogo radioterápico) determina qué tratamiento será mejor para ti basándose en tu situación, el tipo de cáncer y la ubicación del tumor.Los efectos secundarios de la radioterapia incluyen fatiga y una erupción roja, parecida a una quemadura solar, en el lugar adonde se dirige la radiación. El tejido de la mama quizás también parezca estar hinchado o más firme. Rara vez pueden presentarse problemas más serios, como daño al corazón o los pulmones, o, lo que es muy raro, cánceres secundarios en la zona tratada.La quimioterapia usa medicamentos para destruir células que crecen rápidamente, como las células cancerosas. Si tu cáncer presenta un gran riesgo de recurrencia o de diseminarse a otras partes del cuerpo, quizás tu médico recomiende la quimioterapia después de la cirugía para reducir la posibilidad de que recurra.A veces la quimioterapia se realiza antes de la cirugía para mujeres que tienen tumores grandes en las mamas. La meta es reducir el tumor a un tamaño que haga que sea más fácil extirparlo con cirugía.La quimioterapia también se usa en mujeres cuyo cáncer ya se ha extendido a otras partes del cuerpo. Se puede recomendar quimioterapia para tratar de controlar el cáncer y reducir cualquier síntoma cause.Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen del medicamento que recibas. Los efectos secundarios frecuentes son caída del cabello, náuseas, vómitos, fatiga y mayor riesgo de tener una infección. Rara vez pueden presentarse una menopausia prematura. infertilidad (si la mujer es pre-menopáusica), daño al corazón o los riñones, daño a los nervios, y, en casos muy raros, cáncer a las células sanguínas.La terapia hormonal, a la que probablemente sería mejor llamar terapia de bloqueo de hormonas, se utiliza para tratar el cáncer de mama susceptible a las hormonas. Los médicos se refieren a estos tipos de cáncer como cánceres positivos para receptores de estrógeno y positivos para receptores de progesterona.La terapia hormonal se puede utilizar antes o después de la cirugía u otros tratamientos para reducir la posibilidad de que el cáncer recurra. Si el cáncer ya se ha diseminado, la terapia hormonal quizás lo reduzca y lo controle.Los tratamientos que pueden usarse en la terapia hormonal incluyen:Los efectos secundarios de la terapia hormonal dependen de tu tratamiento específico, pero pueden incluir sofocos, sudores nocturnos y sequedad vaginal. Los efectos secundarios más graves incluyen riesgo de debilitamiento de los huesos y coágulos sanguíneos.Los tratamientos con fármacos selectivos atacan anormalidades específicas que se encuentran dentro de las células cancerosas. Por ejemplo, hay varios fármacos selectivos que se centran en una proteína que algunas células del cáncer de mama producen en exceso, llamada receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2, por sus siglas en inglés). La proteína ayuda a las células del cáncer de mama a proliferar y sobrevivir. Al dirigirse a las células que producen una cantidad excesiva de HER2, los medicamentos pueden atacar a las células cancerosas sin dañar a las sanas.Los medicamentos selectivos disponibles que se centran en otras anormalidades dentro de las células cancerosas. Por otra parte, la terapia dirigida es un área dinámica de investigación sobre el cáncer.Las células cancerosas se pueden analizar para ver si los medicamentos selectivos son una buena opción para ti. Se suelen utilizar algunos medicamentos después de la cirugía para reducir el riesgo de que el cáncer recurra. Otros se utilizan en los casos de cáncer de mama avanzado para frenar el crecimiento del tumor.La inmunoterapia utiliza el sistema inmunitario para combatir el cáncer. Es posible que el sistema inmunitario, que combate la enfermedad, no ataque al cáncer porque las células cancerosas producen proteínas que impiden que las células del sistema inmunitario las reconozcan. La inmunoterapia actúa al interferir en ese proceso.La inmunoterapia podría ser una opción si tienes cáncer de mama triple negativo, lo cual significa que las células cancerosas no tienen receptores de estrógeno o progesterona o el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2, por sus siglas en inglés).Los cuidados paliativos son cuidados médicos especializados que se centran en brindarl alivio del dolor y de otros síntomas de una enfermedad grave. Los especialistas en cuidados paliativos trabajan contigo, con tu familia y con tus demás médicos a fin de proporcionar un nivel de apoyo adicional que complemente tu atención continua. Los cuidados paliativos se pueden usar mientras se siguen otros tratamientos agresivos, como cirugía, quimioterapia, o radioterapia.Cuando se usan los cuidados paliativos junto con todos los otros tratamientos adecuados, as personas con cáncer quizás se sientan mejor y vivan más.Un equipo de médicos, enfermeros y otros profesionales especialmente capacitados brindan los cuidados paliativos. Los equipos de cuidados paliativos tienen como meta mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias. Esta forma de atención se ofrece junto con los tratamientos curativos o de otro tipo que puedas estar recibiendo.

Con información de Mayo Clinic

