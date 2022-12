La FIFA retiró del Mundial Qatar 2022 a dos de los tres jueces que arbitraron a Uruguay durante la fase de grupos

El árbitro alemán Daniel Siebert (REUTERS/Albert Gea)

La FIFA realizó este miércoles el corte de árbitros en el Mundial Qatar 2022 y quedaron afuera dos de los tres jueces principales que arbitraron los partidos de Uruguay durante la fase de grupos: Alireza Faghani y Daniel Siebert.

Entre los 16 árbitros, 30 asistentes y 5 árbitros VAR que cortó la FIFA también se encuentran los cuatro integrantes del referato uruguayo que estaban en Qatar, uno de ellos árbitro principal del partido Croacia-Canadá y cuarto árbitro en Holanda-Senegal y Holanda-Estados Unidos.

Las polémicas

El juez Alireza Faghani, de origen iraní, arbitró el partido entre Portugal y Uruguay, en el que terminó ganando el país europeo. En los últimos minutos de partido, Faghani cobró un penal a favor de Portugal por una mano de José María Giménez que no lo era y fue clave para la eliminación uruguaya en el siguiente encuentro contra Ghana.

Según aseguró días después el jefe del Departamento de Arbitraje FIFA, Massimo Busacca, el penal estuvo mal sancionado. Así fue confirmado por el neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Eduardo Ache, a 100% Deporte de radio Sport 890. “El propio presidente de la Confederación habló con Busacca y le terminó reconociendo que fue una decisión mal tomada”, explicó Ache. “El error del juez fue haber aceptado una opinión errónea del VAR. El juez había fallado bien”, agregó.

Este miércoles el juez iraní publicó una foto en Instagram acompañada por un texto en el que hizo una autocrítica sobre su desempeño:

“Saludos y voluntades, el último día de mi presencia en el mundial de Qatar. Antes de decir nada, me disculpo por no poder hacer que sucedan cosas buenas para el arbitraje de Irán como la última vez”, comenzó la carta que ya junta más de 175.000 “me gusta”.

El mensaje continuó: “Dado el estado del país en los últimos días, he intentado lo mejor posible para centrarme en los partidos, pero desafortunadamente las cosas no han salido como debían. Pero ‘todo final es un nuevo comienzo’ siempre ten un buen final, si no está bien ‘no es el final’ así que sigue adelante”.

El otro juez envuelto en polémica que fue retirado de Qatar 2022 fue el alemán Daniel Siebert, encargado de arbitrar el encuentro en el que Uruguay ganó por 2 goles contra 0 ante Ghana.

Siebert tomó varias decisiones cuestionables, como la adjudicación de un penal en contra de Uruguay, la no sanción hacia Federico Valverde tras festejarle un gol en la cara y un penal no cobrado para el equipo sudamericano. Al final del partido, varios de los jugadores uruguayos fueron a recriminarle su arbitraje, entre ellos Edinson Cavani y José María Giménez, y ahora la FIFA decidió abrir un expediente disciplinario para estudiar lo ocurrido.

