Una conferencia virtual explorará qué puede hacer la mujer por la democracia en un mundo cada vez más fragmentado y polarizado

Es organizado por Save Democracy y el International Women’s Forum Argentina

El próximo martes 8 de noviembre a las 11 hs (hora de Argentina) se llevará a cabo el webinar “Mujer y Democracia”, organizado por Save Democracy y el International Women’s Forum Argentina, en el que un panel de expertos de América Latina explorará las formas en las que las mujeres pueden ayudar en las políticas y en la toma de decisiones para poder transformar un mundo cada día más polarizado y fragmentado.

El panel de invitados de esta conferencia virtual está compuesto por Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay; Roberta Lajous, diplomática mexicana, ex embajadora en España, Bolivia y Cuba y miembro del Board de IWF Global; Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio de Uruguay; y Graciela Römer, presidenta de Save Democracy. También se espera la confirmación final de la participación de María Fernanda Garza, la primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio Internacional. La charla será presentada por Silvia Fesquet, presidenta del International Women’s Forum Argentina.

“Este webinar es una acción conjunta e interactiva para analizar no sólo qué puede hacer la democracia por las mujeres, sino qué pueden hacer las mujeres por la democracia”, cuenta a Infobae Graciela Römer. “Se trata de una mesa amplia en la que se trabajará fundamentalmente en compartir las experiencias profesionales”.

La información del webinar

“La hipótesis de la que se parte es que la democracia ha hecho mucho por mejorar la participación y la igualdad de las mujeres. Sin embargo, todavía hay muchas diferencias y una cultura machista que impide que las mujeres lleguen a ocupar cargos importantes. Por ejemplo, en Argentina, en donde hubo muchos avances, son muy pocas las mujeres en cargos directivos en sindicatos o incluso en ministerios”, agrega la presidenta de Save Democracy.

Save Democracy es una organización civil, no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro, integrada por un grupo de profesionales altamente especializados en el estudio y diagnóstico de los sistemas y procesos democráticos, y cuyo objetivo es colaborar con el fortalecimiento de la democracias como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la gente, con particular referencia a América Latina y el Caribe.

Por su parte, la misión de IWF Argentina es empoderar el rol de la mujer en ese país y poner en relevancia el aprender, compartir y respetar las diferentes ideas, creencias y experiencias de las mujeres que integran la red de IWF Argentina.

