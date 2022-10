El presidente de la Asociación de Fiscales de Chile advirtió sobre la delincuencia en el norte del país: “Estamos muy cerca de perder la batalla”

La delincuencia se ha visto incrementada por "fenómenos nuevos" vinculados al crimen organizado y la migración (AFP)

El presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, se refirió a la problemática de la delincuencia en su país y advirtió que en la zona norte “estamos muy cerca de perder la batalla”.

En una entrevista a Radio Universo, el funcionario manifestó que “en una década, los homicidios se duplicaron”, y que de cada 10 homicidios, 3 no se están resolviendo lo que a su juicio “es gravísimo”.

Para Bravo, la tasa de los homicidios en Chile comenzó a crecer desde el 2010. “Hay un indicador categórico que va más allá de las interpretaciones legítimas que cada uno puede tener: la tasa de homicidios a partir de 2010 empieza a crecer de manera gradual, pero sostenida. En 2021 hay una caída, pero puede deberse a la pandemia y en 2022 volvemos a retomar esa tendencia al alza que nos va a situar probablemente en más de 900 homicidios en el año, lo que es mucho para el país, porque partimos en una tasa de cerca de 2 puntos por cada cien mil habitantes y hoy estamos sobre el 5.5″, dijo.

El uso de armas de fuego en este tipo de delitos es importante y no hay un tipo de control sobre esta materia. “El 60% de los homicidios, según la Policía de Investigaciones, se cometen con armas de fuego, eso es una realidad nueva también. No hay prácticamente ningún tipo de control sobre las municiones y respecto de las armas de fuego, que hay cerca de 800 mil inscritas, la fiscalización se reduce a cerca del 1%”. Estas condiciones son una problemática de Chile y que se concentra mucho más en el norte de este país, cuya zona se ha visto constantemente golpeada por la delincuencia, el crimen organizado y la inmigración masiva de personas.

“Si vamos al norte, la situación es desoladora. No estoy exagerando. Hay 160 mil habitantes en Alto Hospicio y 150 carabineros. Uno cada mil. El promedio nacional es 1 carabinero cada 450 habitantes. Hay 4 fiscales, cuando deberían tener por lo menos 8 o 9 para igualar el promedio nacional. Ni siquiera es la situación óptima”, explicó el funcionario para agregar que “ese cuadro nos hace que estemos en una situación muy compleja”.

Lo anterior ha motivado al representante de los fiscales de Chile a creer que el combate se está por perder sino se hace algo al respecto. “No quisiera decir que se perdió la batalla, pero estamos muy cerca de perderla. Si uno va a Alto Hospicio, al sector La Mula, donde hay mucho migrantes (...) ese sector no tiene luz por ejemplo, en la noche no hay presencia de nadie, ni policías, carabineros. Ese sector es de nadie”, manifestó.

Homicidios

El presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo (Fotografía: www.fiscales.cl)

En lo que se refiere a homicidios el funcionario apuntó que la tasa de esclarecimiento ha bajado cerca de un 30%. “Estamos hablando de que de 10 homicidios, 3 prácticamente no se están resolviendo”, señaló.

Lo que estaría impulsando esta situación serían “fenómenos nuevos” vinculados con la migración y el crimen organizado. “En esos fenómenos que menciono no hay denuncias o hay pocos antecedentes entregados por la comunidad, porque la comunidad no va a entregar información respecto de ajustes de cuentas entre bandas. Obviamente tienen miedo y eso es comprensible. Entre las bandas tampoco se denuncian. La forma de resolver el problema entre ellos es el ajuste de cuentas”, explicó.

Finalmente desde la Asociación de Fiscales se admitió lo difícil de una situación que había sido advertida hace tiempo. “Estamos en una situación muy compleja que nosotros hemos venido señalando hace mucho tiempo, esto no es de ahora. El tema de la violencia, de los homicidios, lo venimos hablando no a principios de este año, sino hace mucho tiempo, y parece que no nos ha ido bien”, concluyó.

Seguir leyendo: