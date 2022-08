Difundieron un audio en el que un funcionario de Ecuador extorsiona a un empresario minero

La extorsión sería para legalizar una concesión minera ( EFE/José Jácome)

Algunos empresarios mineros serían extorsionados por parte de funcionarios públicos de Ecuador, así lo reveló un audio que presentó el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. El asambleísta reprodujo la grabación durante una sesión de la comisión donde debía comparecer el director de la Agencia de Control de la Energía (ARC), Xavier Ugolotti, quien se excusó por motivos de enfermedad.

En la grabación un funcionario público, que sería ingeniero, pide USD 55.000 a un empresario a cambio de legalizar su título minero. El funcionario incluso negocia las formas de pago y le propone al empresario que primero le pague USD 15.000 y luego la diferencia cuando el título sea entregado.

El empresario negocia con el funcionario, según se escucha en el audio, e Iván le dice: “Yo estoy para viabilizar y no para entorpecer. No nos conocemos desde antes, caso contrario yo le diría (que me cancele) cuando ya esté todo listo, pero ya me ha pasado antes que, cuando he ejecutado las cosas, no me han cumplido”, se escucha en la grabación. El funcionario insiste al empresario en que pague el valor porque “es una buena inversión”.

Si el empresario le paga esa suma, dice el funcionario, le facilitará otros permisos, como la autorización para el ingreso de la maquinaria. Incluso el funcionario asegura en la grabación que el mismo trato le plantea a todos: “El rato que se casan con nosotros les decimos que vayan a trabajar tranquilos”, se escucha. Además le aseguró al empresario que si realiza el pago “usted llega a ser parte de un equipo de confianza”.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de camiones en la entrada de una mina, en Tundayme, Ecuador. 18 de julio de 2019 (REUTERS/Daniel Tapia)

Durante la negociación, el empresario incluso le dice al funcionario que “el tema del dinero es duro”. El empleado público le dice que le haga una propuesta pero que no puede ser menor a USD 50.000. El funcionario público le dice que podría aceptar rebajar el valor de la “entrada” de USD 15.000 a USD 10.000.

El funcionario le insiste al empresario durante la conversación en que hay temas que se deben resolver en una reunión personal.

En el audio el funcionario le indica al empresario que el dinero debe depositarse en una cuenta bancaria distinta a la del Ministerio de Energía, pues se trata de una “gestión” extraoficial y asegura que la institución no tiene nada que ver.

El empresario extorsionado fue quien le entregó el audio al legislador Villavicencio, quien aseguró que la Comisión asamblearia presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la extorsión.

Villavicencio dijo está claro que en esa llamada “intentan sobornar a quienes buscan que el Ministerio de Energía les legalice una concesión minera”. Además aseguró que no es posible que mientras se hacen operativos en contra de la minería ilegal, un funcionario extorsione y diga a los solicitantes del permiso que “metan no más la maquinaria”.

El asambleísta oficialista Juan Fernando Flores informó que el legislador Villavicencio ha sido amenazado. Flores aseguró que un ciudadano ingresó al edificio del congreso buscando al legislador. Al no encontrarlo en su despacho, el hombre dijo que “si no se lo recibe, la próxima acción será una bomba en esta Asamblea”. Villavicencio, que tiene resguardo policial, investiga desde la Comisión varios actos de corrupción.

En el 2021, un informe de la Comunidad Andina de Naciones estableció que la minería ilegal es uno de los principales problemas ambientales de Ecuador. Además, de acuerdo al último índice de corrupción, el Ecuador es el tercer país más corrupto de la región andina, compuesta por cinco países, y su calificación está por debajo de la puntuación promedio de todo el continente americano.

El Ministerio de Energía y Minas no se ha pronunciado sobre este caso.

