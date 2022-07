Ecuador: las exportaciones de banano siguen bajando

Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de bananas en el mundo. Fotografía de archivo. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

De enero a mayo del 2022 el valor de las exportaciones que se realizaron desde Ecuador alcanzó los USD 13.817 millones. Los envíos superaron a los dos anteriores en el mismo periodo. En los cinco primeros meses del 2020 se exportaron USD 8.000 millones y en el 2021 fueron USD 10.300 millones. Las exportaciones de productos no petroleros, en este año, registraron un crecimiento del 26 %. Si se incluye al petróleo y la minería, el incremento es del 34 %.

El 86 % de los productos principales de exportación del país son ventas no petroleras y no mineras. A pesar de eso, hay productos que aún no lograr mejorar sus exportaciones. Las exportaciones de madera, por ejemplo, están a la baja. Lo mismo sucede con un producto insignia del Ecuador: el banano.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo. En el 2019, se estimó que el 25 % de los bananos que se consumen en el mundo son ecuatorianos, lo que representa a 1 de cada 4. Después de Ecuador, Bélgica es el segundo exportador de banano con apenas un poco más del 8 % de participación en el mercado mundial. Entre enero y septiembre de 2021, el banano fue el segundo producto no petrolero con más exportaciones del Ecuador con USD 2.522 millones en ventas. Sin embargo, las cifras oficiales mostraron un decrecimiento del 9 % en las exportaciones de este producto en comparación con el 2020. El principal destino del banano son los países pertenecientes a la Unión Europea.

Las cifras actuales indican que las exportaciones de banano y plátano suman USD 1.495 millones entre enero y mayo de este año. La reducción se observa en un 3 % en el valor de venta y en un 7 % en el volumen exportado. En cambio, de acuerdo con los datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la madera presentó una baja de 5 % en el valor de venta y del 11 % en el volumen de exportación.

Existen otros productos, como los enlatados de pescado, flores y atún que aunque han reducido la cantidad de envíos, registran un aumento de ingresos en los primeros cinco meses del 2022.

En cambio, productos como camarón, el cacao y sus derivados, los extractos y aceites vegetales, las manufacturas de cuero, el plástico, el caucho, los químicos y fármacos registraron aumentos en sus ingresos entre el 8 % y hasta el 75 %.

En el mundo el Ecuador se ha consolidado como el segundo mayor exportador de camarón después de India, según la Cámara Nacional de Acuacultura. El principal destino de este producto es China. Además, según el Ministerio de Agricultura del Ecuador, el país andino es el principal exportador de cacao en grano de América y ocupa el cuarto puesto en el mundo entre todos los tipos de ese producto.

En el primer quimestre del 2022, la balanza comercial obtuvo un saldo favorable que supera los USD 1.690 millones. Esto es producto del superávit comercial de USD 2.142 millones de la balanza petrolera y al déficit de la balanza no petrolera de USD 449 millones.

Los diez productos de exportación más vendidos hasta mayo de este año están compuestos por productos alimentarios, cuyos mercados principales están en Asia, Norteamérica y Europa. Las ventas fueron por más de USD 6.617 millones.

Las importaciones a Ecuador incrementaron en un 41 % en este periodo. Las importaciones son principalmente de materias primas, en un 40%, y de combustibles en un 79%.

Aún el sector exportador espera conocer los datos consolidados de junio de 2022, cuando sucedieron las protestas lideradas por el movimiento indígena que paralizaron al país durante 18 días. Preliminarmente se conoció que las manifestaciones dejaron pérdidas millonarias para los exportadores, pues las cargas no podían llegar a sus destinos.

