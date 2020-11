Amenaza en la ruta: se duplicó el asalto a los camiones de carga en Chile

En los registros grabados por las víctimas se evidencia la forma de actuar de las bandas delictuales

Más del doble de hechos registrados en menos de un año de un delito que cobró fuerza especialmente durante los meses de pandemia. El incremento tiene en alerta a los gremios de transporte quienes denuncian que se registran siete robos y saqueos por día en las rutas que conectan a los puertos de la zona con la Región de Santiago. Además, el nivel de violencia se torna cada vez más difícil de controlar. Los productos más cotizados por estas bandas son el gas, los cigarrillos y el retail.

Aníbal Chaparro Escudero (52) es repartidor de gas. Se dedica hace poco más de un año al rubro. Fue, por largos años, conductor de microbuses en la capital chilena. Tras ser despedido de su empresa, un amigo, dueño de una sucursal de reparto de gas lo invitó a trabajar con él, pero la condición era llevar su propio camión. “Con la indemnización y unos préstamos familiares me compré el camión. Usado, porque no me alcanzaba para uno nuevo. Empecé el 25 de junio pasado a repartir gas. Galones de cinco, quince y cuarenta y cinco kilos. Tuve que adaptar el camioncito porque no estaba acondicionado para amarrar la carga. La primera vez que me asaltaron, me pusieron un cuchillo llegando a un semáforo, en el cuello. Eran dos tipos, encapuchados. Mientras uno me tenía con el cuchillo en cuello, y me afirmaba, otro se subió atrás y se llevó 6 galones de 15”, detalla.

La experiencia de Aníbal, sin embargo, no fue la única. Se trató de un aviso previo a lo que vendría más adelante. Este conductor de camión, y dueño del vehículo, es uno más de los casos que engrosa el registro de víctimas de asaltos a camiones de carga en Chile. Durante los meses de enero y agosto de 2020, Carabineros registró 270 casos de asaltos de estas características. En el mismo período del año anterior, hubo 110. Un incremento superior al 100%, lo que alarma al gremio de transportistas.

Iván Mateluna, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso, (Fedequinta), acusó que el transporte pesado de carga es víctima de, al menos, siete robos y saqueos por día en las rutas que conectan a los puertos de la zona con la Región de Santiago. Valparaíso es el puerto con mayor flujo de importaciones y exportaciones en Chile. Al respecto, el dirigente advierte, “son como siete camiones diarios prácticamente los que saquean. En Santiago ni te cuento, o sea ni siquiera hay estadísticas de la cantidad de camiones que se roban”, indicó.

Captura de cámaras de seguridad de los camiones atacados

Mateluna acusó que, tras el estallido social del 18 de octubre, la inseguridad en las carreteras se incrementó. “Después de la crisis social, sí, se incrementó. Pensábamos que esto solamente iba a ser en los locales comerciales de la rabia que tenía la gente, pero la verdad es que hoy día ponen barricadas, paran el camión y el chofer no puede hacer nada. Le abren la caja de atrás de los contenedores, les cortan los sellos y nos roban la mercadería y eso ha venido sucediendo hace un buen tiempo. Lamentablemente, hoy día se ha agudizado más, porque no tenemos ninguna fuerza policial que nos ayude. Carabineros hoy día están sobrepasados, no nos pueden ayudar y, lamentablemente, quedamos en esta circunstancia que está sumamente compleja. Creemos que va a llegar el momento ya en que vamos a tener que golpear la mesa fuertemente, porque no nos está dando para seguir subsistiendo en la medida que no tengamos seguridad ni tranquilidad para trabajar”, enfatizó.

El pasado mes de agosto, Carabineros logró desbaratar una banda delictual que se dedicaba al asalto de camiones. Se dedicaban a robar mercadería de camiones de gas y cigarrillos, este último, un producto preciado para los delincuentes, por su fácil distribución en el mercado negro. Así lo advierte Jorge Cabrera, director legal de British American Tobacco en Chile. “El narcotráfico tiene como negocio paralelo y muy importante el tráfico ilegal de cigarrillos porque es caja muy rápida. Es caja muy fácil de obtener, y es un delito que desafortunadamente en Chile tiene penas muy bajas”, dice. La banda, liderada por tres sujetos fue detenida tras meses de investigación de inteligencia de Carabineros. Mediante escuchas telefónicas por intercepciones estratégicas y seguimientos, lograron capturar a dos de los integrantes en momentos en los que perpetraban un atraco a un camión de reparto de gas.

Captura de grabación de conductor de camión en Chile

Mismo asalto que sufrió Aníbal en su camión. Después de casi un mes de haber sido amenazado con un cuchillo, nuevamente fue interceptado por delincuentes, pero esta vez, la situación para él fue más compleja. “Todavía andaba con miedo, si me habían asaltado hace pocas semanas. Me había provisto de un bate de béisbol, que lo anda trayendo en la cabina. Saliendo de un reparto me metí a la caletera de Vespucio, por ahí por Cerrillos, y en eso llegan dos autos, una camioneta y un auto. La camioneta se me paró adelante, me hizo la encerrona y del auto se bajaron los tipos. No hice nada, qué iba a hacer si llegaron y me pegaron, me sacaron del camión y se lo llevaron completo”. Esta vez, se lo llevaron todo, incluso su camión. A los tres días le avisaron que su vehículo había aparecido abandonado en otro sector de la capital.

La fórmula de los delincuentes parece idéntica y para ellos, funcional. Un delito organizado y transnacional, que afecta con mayor recurrencia en los últimos meses a Chile. Las bandas mantienen un alto nivel de organización y son cada vez más especializadas, conocen los puntos estratégicos de distribución y reparto. Sectores específicos que ya están identificados también por los conductores y dueños de este tipo de transportes. El 78% de los robos a camiones que se registran en el país ocurren en el denominado Triángulo de las Bermudas, que abarca las zonas portuarias de Valparaíso y San Antonio, ambas de la región de Valparaíso, y las carreteras 68 y 78 que unen a la capital con estos puertos.

Las cifras y su incremento, se dan justo en una época en la que los encargos de productos de primera necesidad con traslado a domicilio se han hecho más comunes por las instrucciones sanitarias de tratar de salir lo menos posible de sus casas. Sin embargo lo que pudo ser una oportunidad para aprovecharlo como un buen negocio y traer nuevas oportunidades laborales, se ve opacado por la acción de estas bandas organizadas.

