Jorge Mendoza, director de la organización no gubernamental Foro de Educación y Desarrollo Humano, calificó por su parte la decisión como “una obcecación” y “una irresponsabilidad que va a costar muy caro”, ya que los alumnos quedan expuestos a contraer el virus y convertirse en transmisores. No obstante, al igual que sucedió en los niveles primarios, alumnos de diferentes facultades de universidades estatales advirtieron que no harían presencia hasta que la pandemia esté controlada.