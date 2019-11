Murillo también se refirió al fallido acuerdo para terminar las movilizaciones en Yapacani y aseguró que al menos las movilizaciones se redujeron en un 50 por ciento. “Sobre Yapacaní, hay bloqueos, pero no hay demandas. Nadie sabe lo que quieren ¿cuáles son las demandas? Lo que quieren es fregar el país. Lo que quieren es secuestrar a los bolivianos. No lo vamos permitir. No lo voy a dejar”, advirtió.