La respuesta del líder cívico cruceño no se dejó esperar. "No tengo miedo. Si quieren detenerme no voy a huir. Borda ve fantasmas donde no hay. El único responsable de todo esto es el Gobierno. Pido a los jóvenes no salir ni responder a las provocaciones", afirmó, mientras realizaba una vigilia para encontrarse con los marchistas allegados a Evo Morales para convencerlos de no cercar a la Gobernación cruceña.