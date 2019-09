De igual forma, la magistrada redujo la prisión preventiva contra el ex asesor de Fujimori, Pier Figari, y contra el ex jefe de campaña Jaime Yoshiyama de 36 a 18 meses. En el caso de Figari la detención vencerá el 14 de mayo de 2020 y la de Yoshiyama, ex ministro del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), el 10 de septiembre de 2020.