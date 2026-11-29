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Islamabad, 29 nov (EFE).- Hombres armados no identificados secuestraron y posteriormente asesinaron a once trabajadores que se dirigían el domingo a sus puestos de trabajo en las minas de carbón del distrito de Kohlu, en la conflictiva provincia paquistaní de Baluchistán, según informó la Policía.

Los mineros viajaban en dos camionetas cuando fueron interceptados en la mañana en la zona de Hosri, relató a EFE el jefe de la comisaría de la zona, Anwar Khaitran.

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"Los terroristas armados se llevaron a los trabajadores a cierta distancia, donde les obligaron a bajar de los vehículos y luego les dispararon", explicó Khaitran, agregando que siete de las víctimas eran ciudadanos afganos.

Al recibir la información sobre el incidente, un numeroso contingente policial llegó al lugar y comenzó a buscar a los sospechosos. Hasta el momento, nadie ha reivindicado la autoría.

"El primer ministro (Shehbaz Sharif) ordenó a las autoridades competentes que identificaran de inmediato a los implicados en el incidente y que tomaran todas las medidas necesarias para llevarlos ante la justicia", indicó la oficina de Sharif en un comunicado.

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Baluchistán sufre desde hace tiempo una insurgencia en la que los nacionalistas de etnia baluchi luchan contra el Gobierno central de Islamabad. Acusan al Gobierno central y a la provincia más grande, el Punyab, de explotar los recursos naturales de Baluchistán.

En el pasado se han producido incidentes dirigidos contra minas de carbón, mineros y vehículos que transportaban minerales en las inmediaciones de Kohlu, Duki y Chamalang.

En octubre de 2024, en Duki, unos hombres armados atacaron las viviendas de los trabajadores mineros, matando al menos a 21 mineros e hiriendo a otros seis. En el ataque, los hombres armados dispararon contra las viviendas tras lanzar cohetes y granadas de mano, y también destruyeron varias minas y maquinaria.

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En febrero de 2025, al menos 10 mineros del carbón perdieron la vida y otros seis resultaron heridos cuando una bomba colocada en una carretera explotó cerca de la furgoneta en la que viajaban, en la zona de Shahrag, en el distrito de Harnai. EFE