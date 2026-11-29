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Ginebra, 29 nov (EFE).- Los suizos votaron este domingo en un referéndum a favor de flexibilizar la reglamentación para exportar armamento a países implicados en un conflicto armado, aunque la autorización seguirá sujeta a los requisitos de neutralidad, derechos humanos y política exterior y de seguridad.

De un lado se encontraban quienes alertaban del riesgo de que las armas suizas acabaran en conflictos o fueran transferidas ilegalmente a otros destinos, con la consecuente erosión de la histórica neutralidad del país.

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Del otro lado se encontraban quienes han sostenido durante la campaña que las restricciones a las exportaciones perjudican a la industria de defensa, su competitividad y los empleos en este sector.

Además, estos últimos también defendían la necesidad de garantizar el abastecimiento del propio ejército suizo y de reforzar su capacidad en un contexto de creciente deterioro de la seguridad europea.

Estos argumentos convencieron a un 54 % de los votantes, que aceptaron la modificación de la reglamentación actual, conforme a la recomendación del Gobierno y el Parlamento suizos.

La reforma comprende a 36 países occidentales que Suiza considera socios con sistemas de control de exportaciones similares, entre los que se encuentran los de la Unión Europea, así como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Otros cambios que incorpora la modificación consisten en que el Gobierno Federal podrá apartarse de los criterios habituales de autorización en circunstancias excepcionales y cuando lo considere necesario para proteger los intereses del país.

Además, Suiza dejará de exigir sistemáticamente a los compradores una garantía de que no transferirán el armamento a terceros países sin su autorización, aunque la podrá pedir cuando lo considere oportuno.

La Unión Patronal Suiza valoró positivamente el resultado de este referéndum y -mediante un comunicado- recordó que una industria armamentística competitiva no solo es importante para la seguridad del país, sino también para el tejido económico.

"El sector garantiza la preservación de los conocimientos técnicos industriales, la capacidad de innovación, las competencias tecnológicas y los puestos de trabajo cualificados", sostuvo. EFE