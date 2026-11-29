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Quito, 29 nov (EFE).- La totalidad de las 41.475 mesas electorales de los comicios locales de este domingo en Ecuador lograron instalarse durante las tres primeras horas de votación en el país andino, donde no se registraron incidentes y la participación alcanzó el 10,43 % de los electores habilitados.

En su primer reporte oficial de la jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que el 100 % de las mesas quedaron instaladas antes de las 10:00 hora local (15:00 GMT), de ellas el 87,17 % con los miembros titulares y el 12,83 % con vocales suplentes.

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A esa misma hora, después de que la votación iniciase a las 7:00 hora local (12:00 GMT), habían votado el 10,43 % de los más de 13,8 millones de ecuatorianos llamados a las urnas para elegir a 24 prefectos provinciales y a 222 alcaldes, así como a las juntas vecinales.

En Ecuador el voto es obligatorio entre los 18 y 64 años, y opcional para adolescentes de 16 y 18 años, personas mayores de 65 años o con discapacidad, policías, militares y residentes en el extranjero.

El presidente del CNE, José Cabrera, afirmó que el inicio de la jornada electoral ha transcurrido "con normalidad en el 100 % de los recintos electorales, incluidos los 34 recintos reubicados" por las inundaciones que se registraron en diferentes provincias de la zona costera de Ecuador por el fenómeno climático de El Niño.

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Cabrera también indicó que el desarrollo de la votación no registra contratiempos en el exterior, e hizo un llamamiento a la ciudadanía a "acudir a las urnas de manera ordenada, pacífica y cívica".

En estos comicios también se renuevan a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar a un amplio número de autoridades del Estado como el fiscal general.

La atención de estas elecciones está puesta en las alcaldías de las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, así como sus respectivas provincias, donde Acción Democrática Nacional (ADN), el partido del presidente Daniel Noboa, busca desplazar al correísmo, cuyo partido, la Revolución Ciudadana, está suspendido para estos comicios.

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La suspensión de Revolución Ciudadana, a raíz de una investigación de la a Fiscalía por supuesto lavado de dinero en la financiación de la campaña de las elecciones presidenciales de 2023, ha marcado el desarrollo de estos comicios, al tratarse de la mayor fuerza opositora a Noboa.

Sus candidatos se han visto forzados a presentarse dispersos en las listas de otros partidos, mientras que varios de ellos están fuera de carrera al quedar encarcelados por diversas causas judiciales, como la excandidata presidencial Luisa González y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

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Estas elecciones estaban convocadas inicialmente para el 14 de febrero de 2027, pero fueron adelantadas por los pronósticos de la virulencia de El Niño para inicios del próximo año, pero las lluvias ya han comenzado a darse desde hace varias semanas y 34 recintos electorales tuvieron que ser reubicados por inundaciones. EFE

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