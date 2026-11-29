Guardar

Siete países de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) --Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán-- han anunciado este domingo su intención de mantener la producción de crudo estable durante el primer trimestre de 2027.

Estos siete países habían anunciado en abril y noviembre de 2023 su intención de apolicar ajustes voluntarios de la producción, explica el comunicado del grupo, que se ha reunido este domingo de forma telemática "para revisar las condiciones y previsión del mercado global".

PUBLICIDAD

Los siete países han aprovechado para "destacar la importancia crítica de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía", en referencia velada al bloqueo del estrecho de Ormuz vinculado al conflicto bélico abierto entre Irán y Estados Unidos.

En esa misma línea, han mencionado su "preocupación" por los "ataques contra la infraestructura energética" sin hacer referencia explícita a los ataques hutíes contra oleoductos e instalaciones petroleras saudíes. Recuperar la capacidad de procesamiento "es costoso y se tarda mucho tiempo", lo que afecta a la oferta global.

PUBLICIDAD

Tanto los ataques como el bloqueo de rutas marítimas "afectan a la volatilidad del mercado y debilitan las medidas colectivas para apoyar la estabilidad del mercado" y provocan un aumento de los costes del transporte marítimo y los seguros.