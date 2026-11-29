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El exfutbolista Miguel Ángel García Pérez-Roldán, conocido como 'Corona' ha sido nombrado este domingo nuevo director deportivo del Málaga CF hasta el final de la temporada 2028-29, ha confirmado el club andaluz, que también ha anunciado que Carmelo del Pozo se incorpora a la entidad como adjunto a la dirección deportiva.

El jugador talaverano, de 45 años, se formó en la cantera del Real Madrid CF y tuvo una longeva carrera en las filas de Real Zaragoza, CP Ejido, Albacete Balompié y, sobre todo, la UD Almería, donde permaneció entre 2006 y 2017.

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Tras su retirada, Corona asumió las funciones de director deportivo del Almería en el curso 2017-18 y estuvo dos campañas en el cargo en el club rojiblanco, en Segunda División.

Posteriormente, fue jefe del área de scouting del Valencia CF durante la campaña 2019-20 y secretario técnico entre 2020 y 2022, año en el que el club 'che' fue subcampeón de la Copa del Rey. En la temporada 2022-23 fue nombrado director técnico y las dos siguientes temporadas fue director deportivo del Valencia, cerrando su etapa valencianista en noviembre de 2025. En el curso 2025-26, ejerció como responsable de la estructura deportiva y la secretaría técnica del Panathinaikos FC griego.

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Por su parte, el segoviano Carmelo del Pozo será adjunto de Corona, continuando en Málaga una trayectoria en la que ha ejercido de preparador físico, segundo entrenador, director deportivo y secretario técnico en numerosas entidades del fútbol español, en distintas etapas, entre 1998 y 2025.

Así, ha pasado por Rayo Vallecano, Real Betis Balompié, RCD Espanyol, CP Ejido, Alicante CF, Hércules CF, Real Oviedo, Levante UD, RC Deportivo y Valencia CF, con los ascensos a Primera División de Rayo Vallecano (2010-11) y Levante UD (2016-17), con Juan Ramón Muñiz como técnico, y a Segunda División con el Real Oviedo en 2015.

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