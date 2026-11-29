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Madrid, 29 nov (EFE).- La participación en las elecciones generales españolas de este domingo llegaba al 45,54 % a las cinco horas de abrir los centros de votación, lo que supone 5,06 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

Los colegios electorales abrieron a las 9.00 horas (9.00 GMT) con normalidad y cerrarán a las 20.00 horas (19.00 GMT), momento en el que comenzará el escrutinio.

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Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados. EFE

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