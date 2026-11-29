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Ciudad de Panamá, 29 nov (EFE).- El Gobierno de Panamá solicitó formalmente el acompañamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú (CAAC) en el proceso de participación ciudadana sobre el futuro del proyecto minero Cobre Panamá, informó este domingo el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La petición, suscrita por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, mediante una nota del 27 de noviembre, invita al mecanismo regional, según detalla la nota, a "acceder a la información del proceso y a aportar recomendaciones técnicas para garantizar la transparencia, el acceso a los datos ambientales y una amplia intervención ciudadana".

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"El acompañamiento del CAAC representa una oportunidad para fortalecer la confianza pública en el proceso de participación ciudadana y conocer las opiniones, inquietudes y expectativas de los panameños sobre la mina y su futuro", manifestó Navarro.

En ese sentido, el ministro convocará en los próximos días al comité a una reunión para dar seguimiento a la invitación.

La iniciativa se enmarca en la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en Panamá, aprobada en febrero pasado, que establece acciones y responsabilidades para avanzar en el acceso a la información, la participación y la justicia ambientales, así como en la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

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Panamá recibió en octubre de 2025 una visita oficial del CAAC, la primera de ese comité a un país centroamericano y la tercera en América Latina y el Caribe, tras las realizadas a Chile y Santa Lucía. Durante la estancia tuvieron lugar quince reuniones con más de 45 representantes del Estado, la justicia, organismos autónomos y la sociedad civil.

El pasado lunes, la Comisión Interministerial sostuvo su primera reunión informativa con representantes de Minera Panamá para presentar las condiciones del Estado y los pasos de la consulta ciudadana en Donoso, un encuentro que provocó el rechazo de grupos ambientalistas y organizaciones populares.

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El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó el pasado sábado que la consulta nacional sobre el futuro de la mina no será un referéndum, sino un proceso previo para recoger propuestas antes de una eventual negociación.

"No es un referéndum, pero sí esperamos (...) escuchar propuestas sensatas, certeras, que enriquezcan lo que se va a negociar", dijo Mulino durante los actos conmemorativos de la independencia de Panamá de España, celebrados en Boquete, en la provincia de Chiriquí.

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El mandatario consideró irresponsable ignorar el impacto económico que supuso el cese de la explotación minera en el empleo, el comercio y los proveedores locales, aunque reiteró que una reactivación no implicará una concesión automática y deberá sustentarse en una figura jurídica acorde con la Constitución y las leyes del país.

Cobre Panamá, operada por Minera Panamá —filial de la canadiense First Quantum Minerals—, permanece paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión tras una ola de protestas sociales en el país.

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La explotación minera entró este año en una fase de preservación que incluye el procesamiento de toneladas de mineral almacenadas a la intemperie. El proyecto permanece sin actividad tras haber llegado a representar unos 7.000 empleos directos y más del 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) panameño. EFE