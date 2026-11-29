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Viena, 29 nov (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta oficial de petróleo en los próximos meses, mientras negocia un acuerdo para fijar nuevas cuotas de producción a más tardar el próximo 6 de junio de 2027.

"En vista de las condiciones actuales del mercado y la incertidumbre", los ministros del sector de los 21 países integrantes de la alianza acordaron "tomar una decisión sobre los niveles de producción requeridos" en la próxima reunión del plenario, convocada para el 6 de junio del año que viene, o antes, si las condiciones del mercado lo permiten", informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

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La decisión, adoptada en una teleconferencia, supone la extensión por varios meses del recorte del bombeo en 2 millones de barriles diarios (mbd) que rige desde noviembre de 2022, e iba a vencer el 31 de diciembre próximo. EFE