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Jerusalén, 29 nov (EFE).- Los partidos Yashar! ("¡Recto!") del aspirante a primer ministro de Israel, Gadi Eisenkot, y el Likud del aún mandatario en funciones, Benjamín Netanyahu, no mantendrán más reuniones para negociar, dijo a EFE una portavoz de Yashar!, en lo que los medios israelíes califican como un colapso de las conversaciones para formar un Gobierno de unidad.

"Por el momento esta es la situación", afirmó la portavoz, respecto a que el partido no prevé nuevos encuentros con el Likud.

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El diario Yedioth Ahronoth recoge que Eisenkot comunicó a Netanyahu en el encuentro este domingo su compromiso de formar una coalición con los partidos del bloque de oposición al mandatario, al que invitó a unirse al Ejecutivo una vez formado. "Esto significa que probablemente no habrá otra reunión entre ambos (...) los contactos se han interrumpido", advierte.

Netanyahu exigía seguir en el cargo para "resolver" la guerra con Irán y ofreció a Eisenkot un sistema de rotaciones en el que ambos se turnarían el sillón en la oficina del primer ministro cambiando una vez al año, según el periódico Haaretz. El diario asegura que Netanyahu pretendía ser el primero en el poder en estas rotaciones.EFE

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