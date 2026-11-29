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Quito, 29 nov (EFE).- La votación de las elecciones locales de Ecuador comenzó este domingo para escoger a 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes, en un proceso marcado por el nuevo pulso entre el oficialismo que lidera el presidente Daniel Noboa y el correísmo, principal fuerza de oposición, que llega a estos comicios con su partido suspendido y varios de sus líderes encarcelados.

Los centros de votación comenzaron a abrir las puertas a las 7:00 hora local (12:00 GMT) y recibirán electores a lo largo de una jornada de diez horas de duración, hasta las 17:00 hora local (22:00 GMT), momento en el que iniciará el escrutinio para conocer la nueva composición política de Ecuador a nivel provincial y municipal.

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La atención está puesta en las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, así como sus respectivas provincias, hasta ahora dominadas por el correísmo, al que Noboa, ganador de las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, quiere ahora desplazar de estas jurisdicciones para consolidar su poder con autoridades oficialistas en los gobiernos locales. EFE

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