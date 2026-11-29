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Los diferentes grupos políticos que se presentan a las elecciones generales de este domingo plantean sus recetas económicas ante los retos urgentes que afronta el país de cara a la próxima legislatura: subida de precios, pensiones, infraestructuras y vivienda.

De acuerdo con el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el principal problema de España, según la mayoría de la población, es la vivienda, una preocupación que sigue escalando puestos.

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Con la vista en las recientes protestas en todo el país y la convocatoria de la primera huelga general contra los abusos del mercado de la vivienda, los partidos han recogido sendas iniciativas en sus programas electorales para dar respuesta al mayor problema de los españoles.

VIVIENDA: INTERVENCIÓN PÚBLICA CONTRA BAJADA DE IMPUESTOS

Aunque cada formación tiene sus recetas para solucionar el problema de la vivienda en España, la intervención pública en el mercado es el nexo común en las dos formaciones de izquierdas --PSOE y Frente Amplio-- y la bajada de impuestos en las de derechas --PP y PSOE--.

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Por parte del PSOE, se plantea constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, un impuesto contra la especulación de fondos 'buitre' o un banco estatal de suelo público disponible.

Frente Amplio plantea una ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos privados, que afectaría en primera fase al stock residencial de entidades poseedoras de más de 1.000 viviendas, en segundo lugar a tenedores de más de 700 viviendas y en tercera fase a empresas propietarias de más de 50 inmuebles.

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Al otro lado del hemiciclo, el PP tiene como primer punto en su programa la promesa de construir un millón de viviendas, para lo que se aprobaría una nueva Ley del Suelo que agilizaría el planeamiento urbanístico. Además, el partido de Alberto Núñez Feijóo propone la derogación de la Ley de Vivienda de 2023, así como rebajas fiscales para jóvenes que quieran comprar.

En lo que respecta a Vox, el partido deja como principal medida la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, social o ayudas al alquiler, de modo que propone que se modifiquen o deroguen "cuantas normativas pudieran dificultar la consecución plena y efectiva" de dicho principio.

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IMPUESTOS: REBAJAS FISCALES FRENTE A SUBIDAS A LAS RENTAS ALTAS

Las propuestas respecto a los impuestos han centrado gran parte de la campaña electora. Desde la limitación de las herencias de ultrarricos a un máximo de 10 millones por heredero de Frente Amplio a las rebajas impositivas de PP y Vox, los diferentes grupos han esbozado en sus programas sus distintos planes para el sistema tributario.

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El PSOE plantea elevar progresivamente la tributación de las rentas del capital a partir de 50.000 euros, hasta un máximo del 35% para las ganancias superiores a 300.000, y que las subidas del SMI no tributen. Propone además un recargo en Sociedades a las cotizadas cuyo primer ejecutivo cobre más de 100 veces la mediana salarial de su plantilla, duplicar la 'tasa Tobin' del 0,2% al 0,4% y crear tasas sobre el consumo de lujo, como jets privados o megayates.

El PP formula una rebaja centrada en las rentas medias y bajas mediante la deflactación del IRPF --que hará "en función de las capacidades presupuestarias"--, reducir el impuesto a los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante sus cuatro primeros años de tributación (rebaja del 100%, 75%, 50% y 25%). Propone también reducir temporalmente el IVA de los alimentos de la cesta de la compra y eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Para los nuevos autónomos plantea una tarifa cero de cotización durante el primer año.

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Vox propone una reducción generalizada de impuestos y tasas, simplificar los tramos del IRPF con una rebaja progresiva según el número de hijos, bajar el tipo del Impuesto de Sociedades y rebajar el IVA general y el reducido. Plantea también un gravamen sobre las remesas enviadas al extranjero y una cuota cero para los autónomos cuyos ingresos netos no superen el SMI. Todo ello, al tiempo que pretende recortar el gasto público en 112.000 millones de euros.

Frente Amplio aboga por bajar el IRPF a las rentas del trabajo de hasta 27.000 euros y elevar los tipos marginales hasta el 52% para rentas desde 300.000. Plantea también que los patrimonios de más de un millón de euros paguen como mínimo el 2%, una Tasa Zucman del 3% sobre patrimonios superiores a 50 millones, un tipo mínimo real del 20% en Sociedades para las grandes empresas y un gravamen del 1,2% sobre la cifra de negocios de los grandes operadores y las empresas energéticas.

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PENSIONES: REVALORIZACIÓN CON EL IPC Y DEBATE SOBRE LA JUBILACIÓN

La revalorización de las pensiones contributivas conforme al IPC está garantizada por ley desde 2022. En este marco, el PSOE propone blindar constitucionalmente el sistema público y su revalorización con el IPC, y busca nuevas fuentes de financiación para que los aumentos de productividad derivados de la automatización contribuyan a la Seguridad Social.

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El PP plantea reconstruir el Pacto de Toledo, asegurar que las pensiones suban cada año conforme al IPC y blindar la caja única de la Seguridad Social. Propone también incentivar la jubilación activa con deducciones en el IRPF.

Vox plantea garantizar la sostenibilidad del sistema mediante "una economía más productiva". Su programa no concreta medidas sobre la revalorización ni sobre la financiación, y plantea apoyo a las familias y fomento de la natalidad.

Frente Amplio propone garantizar la revalorización con el IPC por mandato constitucional y que ninguna pensión sea inferior al SMI. Plantea además devolver la edad de jubilación a los 65 años, rebajarla a los 60 en oficios de especial penosidad y reforzar la Seguridad Social con el destope progresivo de las bases de cotización.

EMPLEO: SMI, SALARIOS Y JORNADA LABORAL

En cuanto al empleo, el PSOE propone blindar por ley un SMI por encima del 60% del salario medio, completar la reducción de la jornada a 37,5 horas e incentivar avances hacia las 35 horas sin pérdida de salario. Plantea también una ley de 'salarios justos' que aumente la tributación de las cotizadas cuya ratio entre el ejecutivo principal y la mediana de su plantilla supere 100 a 1, y reformar el despido improcedente.

El PP plantea actualizar el SMI en el marco del diálogo social y garantizar por ley que quienes lo cobren no paguen IRPF. Propone potenciar la flexibilidad horaria y los bancos de horas, impulsar el teletrabajo en zonas en riesgo de despoblación, reforzar la Inspección de Trabajo y reducir las cotizaciones por desempleo a las empresas con plantillas más estables que la media de su sector.

Vox propone derogar la legislación laboral aprobada por el Gobierno de Sánchez y reducir progresivamente hasta su eliminación las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y ONG. Plantea también mejorar los sueldos en defensa, prisiones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su programa no incluye medidas sobre el SMI ni sobre la jornada laboral.

Frente Amplio coincide con el PSOE en el SMI por encima del 60% del salario medio. Propone la jornada de 37,5 horas, con el objetivo de reducirla progresivamente hasta las 32 semanales, y un impuesto del 30% a las grandes empresas que aumenten sus beneficios sin trasladarlos a los salarios. Plantea además subir del 70% al 80% la prestación contributiva por desempleo durante los primeros seis meses.