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Ciudad del Vaticano, 29 nov (EFE).- El papa León XIV expresó este domingo su deseo de que durante este tiempo del Adviento, hasta la Navidad, se emprendan "pasos concretos" de pacificación en todos los lugares del mundo marcados por los conflictos.

El pontífice realizó este llamamiento por la paz tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles que como cada domingo acuden a la plaza de San Pedro del Vaticano para escuchar su mensaje.

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"Al comienzo del Adviento, pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María, que este tiempo que nos conduce a la Navidad sea un tiempo en el que se den pasos concretos hacia la paz en todos los lugares donde hay guerra, y en el que puedan llegar las ayudas necesarias a las poblaciones exhaustas, proclamó.

León XIV dio hoy por iniciado el periodo del Adviento, el tiempo de reflexión y preparación espiritual hasta la Navidad y, en su catequesis antes del Ángelus, reflexionó sobre ello.

El pontífice estadounidense explicó que es un periodo para "estar en vela" pero que esto no significa "pasar noches sin dormir", como hacen muchos jóvenes que "tras jornadas repletas de compromisos, al encontrarse de noche inquietos y vacíos, buscan evadirse mediante distracciones y diversiones".

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La vigilia es, en realidad, un "tiempo de quietud" que permite, dijo, "agudizar el oído del corazón para dar espacio a las preguntas más profundas e importantes" y escuchar la respuesta de Dios. EFE

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