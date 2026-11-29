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DESTACADOS

ESPAÑA ELECCIONES

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Madrid - Más de 38,7 millones de ciudadanos están convocados este domingo en España en unas elecciones generales en las que, según la mayoría de encuestas, parte como favorito para formar Gobierno el líder del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, frente al actual presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, que aspira a la reelección.

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- Los colegios electorales abrieron a las 9.00 horas (8.00 GMT) y cerrarán a las 20:00h (19:00 GMT).

- El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, votó en Madrid y volvió a pedir una gran participación "por el futuro" de España.

- El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, aserguró que confía en el sistema democrático de España y pidió a los ciudadanos que voten sin miedo y con memoria, al acudir a votar en Madrid.

- La candidata del Frente Amplio de izquierdas, Ada Colau, dijo que las mujeres no van a estar "calladitas" en las elecciones, sino que serán "protagonistas" porque hay "mucho en juego", tras depositar su voto en Barcelona.

- El ultraderechista Santiago Abascal, líder de Vox, pidió a los ciudadanos que acudan de forma masiva a votar para que "no haya que arrepentirse mañana", al depositar su voto en Madrid.

- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, facilitarán los resultados provisionales a partir de las 22:30h (21:30 GMT).

ISRAEL GOBIERNO

Jerusalén - A una semana de que expire el plazo para formar Gobierno en Israel, el líder del partido opositor Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, se reunió este domingo con Benjamín Netanyahu, líder del Likud y primer ministro en funciones, para negociar un ejecutivo, entre las presiones de sus aliados para pactar con las formaciones árabes o los partidos ultraortodoxos.

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(Texto)

- Israel mata a dos jóvenes de 16 y 24 años en sendos ataques a tiendas de campaña en Gaza.

- Un grupo de colonos judíos quema un garaje con 30 coches en Hebrón (Cisjordania ocupada) tras intentar llegar a varias viviendas para incendiarlas, informó a EFE el alcalde de la localidad, Hazem Gneimat.

MÉXICO ONU

Ciudad de México - La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, inicia su visita a México después de que Costa Rica le negara la entrada al país y la mantuviera retenida en el aeropuerto casi dos días, con la conferencia 'De México a Palestina: la clase trabajadora contra el genocidio y en favor del derecho internacional'.

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CPI FILIPINAS

Manila - Perdió a sus dos hijos, se hizo cargo de sus cuatro nietos y sigue trabajando. Este lunes, el día en que cumple 73 años, la filipina Llore Pasco buscará justicia en La Haya, donde la Corte Penal Internacional (CPI) iniciará el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad en su cruenta guerra contra las drogas.

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(Texto)

- Se han enviado unas claves de la popularidad de Duterte, juzgado en la CPI por crímenes de lesa humanidad (Texto)

FRANCIA SARKOZY

París - El expresidente francés Nicolas Sarkozy conocerá mañana lunes la decisión de la Corte de Apelación de París sobre las acusaciones de financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos de Libia, un fallo que podría determinar si regresa a prisión y marcar su legado político.

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- Se han enviado unas claves con las condenas firmes y otros casos judiciales vinculados a Sarkozy.

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UCRANIA GUERRA

Berlín - Kiev lleva meses advirtiendo del peligro que supone tanto para Ucrania como para EE.UU. y el resto de Occidente que Rusia consiga poner en marcha su propia versión de Starlink, lo que supondría un salto cualitativo sin precedentes en las capacidades militares rusas y dejaría a EE.UU. sin una de sus mayores ventajas estratégicas.

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ADEMÁS

ECUADOR ELECCIONES | Quito - Ecuador celebra sus selecciones locales para elegir a 23 prefectos provinciales y 222 alcaldes, además a de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano clave dentro del Estado, en una contienda donde el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) está suspendido y sus principales figuras en la cárcel o inhabilitadas por diversos casos judiciales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

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OPEP REUNIÓN |Viena - La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, celebra este domingo su segunda conferencia ministerial (probablemente telemática) de 2026 con el objetivo de reajustar los niveles de la oferta petrolera de sus 21 países miembros a partir del 1 de enero de 2027. (Texto)

NVIDIA CRISIS | Nueva York - El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, restituido en el cargo tras su dimisión, comparecerá la próxima semana ante el Congreso de EE. UU., con una entrevista a puerta cerrada ante varios comités de la Cámara de Representantes y una audiencia pública en el Comité Bancario del Senado, en el marco de las investigaciones sobre el presunto desvío de chips de inteligencia artificial a China.

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FRANCIA ELECCIONES | París - Del rechazo a la "ecología punitiva" denunciada por la ultraderechista Marine Le Pen, pasando por la "planificación ecológica" del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, así es el programa sobre medio ambiente de los principales aspirantes al Elíseo para las elecciones de abril de 2027, un asunto que aún preocupa al electorado pero que ha ido perdiendo peso entre sus prioridades. (Texto)

MÉXICO FIL | Guadalajara - El escritor italiano Alessandro Baricco abre el salón literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), certamen que además rinde un homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo en el 40 aniversario de su fallecimiento, con la inauguración del Pabellón Juan Rulfo dedicado a su obra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

SENEGAL EMIGRACIÓN |Gorée (Senegal)- A poco más de tres kilómetros de Dakar se encuentra Gorée, la pequeña isla senegalesa que conserva la memoria de los africanos que fueron arrancados de sus tierras y embarcados rumbo a América como esclavos. Antes de partir, cruzaban la "puerta de no retorno" que se abre al Atlántico, las mismas aguas en las que hoy arriesgan su vida miles de personas para llegar a Europa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA PERSONAJES | Roma- Paseaba guepardos por Venecia, llevaba serpientes alrededor del cuello como joyas y convertía toda aparición pública en un espectáculo. Mucho antes de que las redes sociales pusieran a los 'influencers' en el centro de la vida pública, la marquesa italiana Luisa Casati ya había convertido su existencia en una “obra de arte” admirada por la Europa de principios del siglo XX. Por Érica Ruora Carrera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la Cumbre semestral del Mercosur, que se celebrará en Uruguay los días 3 y 4 de diciembre, la agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía MERCOSUR CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Kiev lleva meses advirtiendo del peligro que supone tanto para Ucrania como para EE.UU. y el resto de Occidente que Rusia consiga poner en marcha su propia versión de Starlink, lo que supondría un salto cualitativo sin precedentes en las capacidades militares rusas y dejaría a EE.UU. sin una de sus mayores ventajas estratégicas. (Texto)

Ginebra.- SUIZA ARMAMENTO.- Suiza celebra un referéndum para aceptar excepciones que le permitan autorizar la venta de armamento a países en conflicto, bajo determinadas circunstancias y respetando el principio de neutralidad. (Texto)

Ginebra.- SUIZA PENSIONES.- Suiza celebra un referéndum para decidir si se aumenta un 0,4 % el impuesto al valor agregado para financiar una paga extra a los jubilados. (Texto)

Viena.- OPEP REUNIÓN.- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, celebra su segunda conferencia ministerial (probablemente telemática) de 2026 con el objetivo de reajustar los niveles de la oferta petrolera de sus 21 países miembros a partir del 1 de enero de 2027. (Texto)

11:00h.- Roma.- ITALIA PERSONAJES.- Paseaba guepardos por Venecia, llevaba serpientes alrededor del cuello como joyas y convertía toda aparición pública en un espectáculo. Mucho antes de que las redes sociales pusieran la imagen de los 'influencers' en el centro de la vida pública, la marquesa italiana Luisa Casati ya había convertido su existencia en una “obra de arte” admirada por la Europa de principios del siglo XX. Por Érica Ruora Carrera (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - ESPAÑA ELECCIONES- Más de 38,7 millones de ciudadanos están llamados a votar este domingo en España en unas elecciones generales en las que, según la mayoría de encuestas, parte como favorito para formar Gobierno el líder del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, frente al actual presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, que aspira a la reelección. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Guadalajara.- MÉXICO FIL.- El escritor italiano Alessandro Baricco abre el salón literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y el certamen realiza un homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo en el 40 aniversario de su fallecimiento con la inauguración del Pabellón Juan Rulfo dedicado a su obra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR ELECCIONES.- Ecuador celebra sus selecciones provinciales y locales, donde los ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir a 23 prefectos provinciales y 222 alcaldes, además a de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano clave dentro del Estado, al encargarse de designar a una serie de autoridades de instituciones del Estado como el fiscal general. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Tegucigalpa - HONDURAS GOBIERNO - El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, afronta el reto de responder a las expectativas de cambio con las que ganó las elecciones generales hace un año, en medio de la polarización política y los problemas económicos y sociales del país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA PARTIDOS.- El partido Fuerza del Pueblo (FP), principal formación opositora de la República Dominicana, realiza este domingo una marcha por distintos sectores de la capital para reclamar al Gobierno respuestas ante el encarecimiento del costo de la vida, la inseguridad ciudadana y el deterioro de los servicios públicos. (Texto) (Foto)

O.Medio y África

10:00h.- Tel Aviv.- ISRAEL GOBIERNO.- El líder opositor Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno tras las elecciones en Israel, se reúne con el líder del Likud y primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, dentro de las conversaciones para formar un nuevo Ejecutivo. Ministerio de Defensa.

Asia

Manila.- CPI FILIPINAS.- El expresidente filipino Rodrigo Duterte será juzgado este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra las drogas en el archipiélago asiático, donde aún conserva gran popularidad e influencia, con su hija como vicepresidenta y la ciudad sureña de Davao como bastión familiar.

Manila.- CPI FILIPINAS.- Tras más de una década esperando justicia, varios familiares de víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas viajarán a La Haya para asistir desde el próximo lunes al juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el expresidente Rodrigo Duterte, pro Redacción EFE Internacional

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