27/11/2026 Alejandra Rubio sorprende a Carlo Costanzia por su 34 cumpleaños con una romántica cita a solas. Carlo Costanzia ha celebrado su 34 cumpleaños con una cena romántica junto a Alejandra Rubio. La pareja ha aprovechado que sus dos hijos se habían quedado al cuidado de su abuela para disfrutar de una velada a solas en Madrid, donde han compartido un plan de novios alejado de sus habituales compromisos familiares. Ambos han salido del restaurante sonrientes después de pasar más de dos horas en el establecimiento. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Carlo Costanzia ha celebrado su 34 cumpleaños con una cena romántica junto a Alejandra Rubio. La pareja ha aprovechado que sus dos hijos se habían quedado al cuidado de su abuela para disfrutar de una velada a solas en Madrid, donde han compartido un plan de novios alejado de sus habituales compromisos familiares. Ambos han salido del restaurante sonrientes después de pasar más de dos horas en el establecimiento.

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Antes de la cena, el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos han disfrutado de un aperitivo en una terraza, donde se les ha podido ver charlando de manera distendida y compartiendo gestos de complicidad. Después, la colaboradora ha llevado a su pareja a uno de los restaurantes de moda de la capital para sorprenderle con una celebración especial por su cumpleaños. Un detalle que parece haber gustado al homenajeado, que se ha mostrado sonriente durante la velada.

A su salida del establecimiento, ambos han atendido brevemente a la prensa y han confirmado que habían disfrutado de una noche sin los pequeños. De hecho, Carlo ha preguntado a Alejandra con quién se habían quedado sus hijos, a lo que ella ha respondido: "Con la abuela". El joven también ha asegurado que el mejor regalo es "siempre" la familia que ha formado junto a la colaboradora, con quien tiene dos hijos.

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Por su parte, Alejandra ha evitado desvelar qué regalo le ha hecho por su cumpleaños y ha explicado que todavía no conoce la sorpresa que le ha preparado: "No lo sabe todavía, es sorpresa". La hija de Terelu Campos también ha reconocido que la llegada de los niños ha cambiado la manera en la que celebran este tipo de ocasiones, ya que ahora sus planes son diferentes y están más condicionados por la vida familiar.

"Ya no celebramos las cosas con tanta fiesta. Es otra vida, muy bonita", ha afirmado la colaboradora al hablar de esta nueva etapa. Una faceta en la que ambos están volcados desde que se convirtieron en padres y que ha reducido las ocasiones en las que se dejan ver disfrutando de planes a solas. Aun así, la pareja ha encontrado un momento para celebrar el cumpleaños del hijo de Mar Flores y compartir una noche en la que también ha habido espacio para las sorpresas y las muestras de cariño.

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