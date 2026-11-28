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El cantante vuelve a encontrarse con su público después de su ingreso hospitalario en A Coruña, donde tuvo que suspender su actuación a pocos minutos de comenzar

Raphael ha vuelto a subirse a los escenarios este sábado en Málaga después del contratiempo de salud que sufrió la pasada semana en Galicia y que obligó a cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer en A Coruña. El artista, que tuvo que ser trasladado al hospital tras encontrarse indispuesto poco antes de comenzar su actuación, ha retomado así sus compromisos profesionales con una cita muy especial para sus seguidores.

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La preocupación se desató cuando, a escasos treinta minutos de salir al escenario en la ciudad gallega, el cantante sufrió una indisposición que requirió asistencia médica. Tras ser atendido, fue trasladado al hospital Quirón de A Coruña, donde permaneció en observación durante la noche. Finalmente, recibió el alta al día siguiente, después de que las pruebas médicas ofreciesen resultados tranquilizadores.

Desde entonces, Raphael ha querido transmitir tranquilidad sobre su estado de salud y dejar claro que su intención era continuar con sus compromisos siempre que su recuperación se lo permitiese. De hecho, este mismo sábado se le pudo ver acompañado por su mujer, Natalia Figueroa, durante una revisión médica, una aparición en la que se mostró sonriente y con buen aspecto.

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Su regreso en Málaga supone, por tanto, un nuevo paso en su vuelta a la normalidad después de unos días marcados por la incertidumbre y la preocupación en torno a su salud. Una noche en la que el artista vuelve a demostrar que, pese a los contratiempos, sigue teniendo la música y los escenarios muy presentes.