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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El delantero argentino del Estudiantes de La Plata Guido Carrillo aseguró este sábado, tras caer derrotados por 1-0 frente al Palmeiras brasileño en la final de la Copa Libertadores, que el resultado "duele mucho" por no conquistar el ansiado título.

“Duele mucho llegar hasta esta instancia y no poder conseguirla. El análisis ahora es muy difícil, pero siento orgullo", aseguró Carrillo al terminar el encuentro en la cancha del estadio Centenario.

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"Estoy orgulloso por mis compañeros, por los hinchas de Estudiantes, por la movilización que hicieron. Duele mucho no haberles podido dar este regalo”, añadió.

Estudiantes aspiraba a ganar un cuarto título del máximo certamen de clubes de la Conmebol tras los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009.